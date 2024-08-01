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Лига конференций
01 августа 2024, 20:56 | Обновлено 01 августа 2024, 21:14
628
0

ВИДЕО. Ошибка кипера. Полесье пропустило гол в компенсированное время 

Украинская команда уступает 1:2

01 августа 2024, 20:56 | Обновлено 01 августа 2024, 21:14
628
0
ВИДЕО. Ошибка кипера. Полесье пропустило гол в компенсированное время 
ФК Полесье

В четверг, 1 августа, проходит ответный матч 2-го раунда квалификации Лиги конференций 2024/2025 между «Полесьем» из Житомира и словенским клубом «Олимпия» Любляна.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Команды играют в Гливице (Польша) на поле местного городского стадиона. Матч начался в 19:00.

На 90+3 минуте «Олимпия» вышла вперед (2:1). Автором гола стал хорват Иван Дурдов, который воспользовался ошибкой кипера «волков».

Напомним, в первой встрече команд в Любляне со счетом 2:0 победила «Олимпия».

ВИДЕО. Ошибка кипера. Полесье пропустило гол в компенсированное время

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Олимпия Любляна Полесье Житомир видео голов и обзор Лига конференций Полесье - Олимпия
Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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