ВИДЕО. Ошибка кипера. Полесье пропустило гол в компенсированное время
Украинская команда уступает 1:2
В четверг, 1 августа, проходит ответный матч 2-го раунда квалификации Лиги конференций 2024/2025 между «Полесьем» из Житомира и словенским клубом «Олимпия» Любляна.
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Команды играют в Гливице (Польша) на поле местного городского стадиона. Матч начался в 19:00.
На 90+3 минуте «Олимпия» вышла вперед (2:1). Автором гола стал хорват Иван Дурдов, который воспользовался ошибкой кипера «волков».
Напомним, в первой встрече команд в Любляне со счетом 2:0 победила «Олимпия».
ВИДЕО. Ошибка кипера. Полесье пропустило гол в компенсированное время
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