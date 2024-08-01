Безумный тай-брейк. Сестры Киченок не сумели выйти в полуфинал Олимпиады

Украинские теннисистки Людмила и Надежда Киченок не сумели пробиться в полуфинал парного разряда олимпийского теннисного турнира 2024 в Париже, который проводится на кортах Ролан Гаррос.

В 1/4 финала украинки в трех сетах уступили восьмому сеяному тандему Кристина Букша / Сара Соррибес-Тормо из Испании.

Олимпийские игры 2024. Пары. 1/4 финала

Кристина Букша / Сара Соррибес-Тормо (Испания) [8] – Людмила Киченок / Надежда Киченок (Украина) – 6:3, 2:6, [12:10]

На решающем тай-брейке Людмила и Надежда побеждали 7:3, но проиграли 6 поинтов подряд. Украинкам удалось спасти 3 матчбола, но с четвертого испанки все-таки закрыли матч.

Сестры Киченок в третий раз в карьере сыграли на Олимпиаде. В Рио 2016 девушки проиграли уже в первом раунде, а в Токио 2020 добрались до четвертьфинала, где уступили паре Вероника Кудерметова / Елена Веснина.

В полуфинале ОИ-2024 в столице Франции испанки встретятся с «нейтралками» Мирра Андреева / Диана Шнайдер, которые в своем четвертьфинальном противостоянии неожиданно одолели второй сеяный дуэт Барбора Крейчикова / Катерина Синякова.

На Олимпиаде сестры Киченок выиграли у Ван Синьюй / Чжэн Сайсай и Даниэль Коллинс / Дезире Кравчик.

У Украины больше не осталось представительниц на олимпийском теннисном турнире. 31 июля из одиночного разряда вылетела Марта Костюк, которая в напряженном матче проиграла Донне Векич.

Фотогалерея матча Букша / Соррибес-Тормо – Киченок / Киченок