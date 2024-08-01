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  4. Безумный тай-брейк. Сестры Киченок не сумели выйти в полуфинал Олимпиады
Теннис
01 августа 2024, 20:04 | Обновлено 01 августа 2024, 20:07
3341
38

Безумный тай-брейк. Сестры Киченок не сумели выйти в полуфинал Олимпиады

Людмила и Надежда програли тандему Букша / Соррибес-Тормо из Испании

01 августа 2024, 20:04 | Обновлено 01 августа 2024, 20:07
3341
38
Безумный тай-брейк. Сестры Киченок не сумели выйти в полуфинал Олимпиады
Getty Images/Global Images Ukraine. Сестры Киченок

Украинские теннисистки Людмила и Надежда Киченок не сумели пробиться в полуфинал парного разряда олимпийского теннисного турнира 2024 в Париже, который проводится на кортах Ролан Гаррос.

В 1/4 финала украинки в трех сетах уступили восьмому сеяному тандему Кристина Букша / Сара Соррибес-Тормо из Испании.

Олимпийские игры 2024. Пары. 1/4 финала

Кристина Букша / Сара Соррибес-Тормо (Испания) [8] – Людмила Киченок / Надежда Киченок (Украина) – 6:3, 2:6, [12:10]

На решающем тай-брейке Людмила и Надежда побеждали 7:3, но проиграли 6 поинтов подряд. Украинкам удалось спасти 3 матчбола, но с четвертого испанки все-таки закрыли матч.

Сестры Киченок в третий раз в карьере сыграли на Олимпиаде. В Рио 2016 девушки проиграли уже в первом раунде, а в Токио 2020 добрались до четвертьфинала, где уступили паре Вероника Кудерметова / Елена Веснина.

В полуфинале ОИ-2024 в столице Франции испанки встретятся с «нейтралками» Мирра Андреева / Диана Шнайдер, которые в своем четвертьфинальном противостоянии неожиданно одолели второй сеяный дуэт Барбора Крейчикова / Катерина Синякова.

На Олимпиаде сестры Киченок выиграли у Ван Синьюй / Чжэн Сайсай и Даниэль Коллинс / Дезире Кравчик.

У Украины больше не осталось представительниц на олимпийском теннисном турнире. 31 июля из одиночного разряда вылетела Марта Костюк, которая в напряженном матче проиграла Донне Векич.

Фотогалерея матча Букша / Соррибес-Тормо – Киченок / Киченок

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Людмила Киченок Надежда Киченок теннис на Олимпиаде Олимпийские игры 2024 Кристина Букша Сара Соррибес-Тормо фото фотогалерея
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Комментарии 38
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vital
Українська "менталка" - коли до перемоги залишається пару ударів, у голові включається тумблер і ... все, поразка. Що Марта вела на таї 4-0, 5-2, що сестри сьогодні вигравали 7-3 на Супертаї. Навіть і перестаєш дивуватися...
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+14
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Алексей Левченко
Як і в багатьох наших на цій олімпіаді "трішечки не вистачило". 
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+10
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Stanislav Matusevych
Знаєте, подивившись ці перші 6 днів ОІ, я вже не здивуюся, якщо й Магучіх провалиться. Ну тому що буквально всі, як мішком вдарені. Як вони готуються до головних стартів, я просто хз.
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+9
Показать Скрыть 5 ответов
Serhii P.
якщо голови немає, а руки трясуться , то і такий результат буде. Ну як так, вже старші жіночки, досвіду хоч відбавляй, а таке враження, ніби перший раз вийшли на корт.
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+7
Walle
Йобана клоунада, все як завжди. Самі винні, класика. Українські вболівальники завжди страждають, вболівальники наших суперників радіють, святкують. Як це дістало
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+6
Serhii P.
невдача спіткала українських олімпійців. В принципі, нічого нового, як завжди
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+6
analex
Вести 7:3 на тай-брейку і віддати 2 очки на подвійних помилках при подачі - це просто лузерки !
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+5
Показать Скрыть 2 ответа
.gamliy
Ну це ж вже було (с)
😁🥴
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+5
Yuriy Manzenko
безхарактерні , як і уся збірна
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+3
Nba37
Вообще с психологией у всех беда на этих олимпийских игр, это классика так проигрывать матчи
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+3
Показать Скрыть 1 ответ
prossjanaja
У іспанок " ні циці,ні 3,14здиці й ноги як спиці",а ударисильніші ,чим у наших сестер,хоч у них все іище згадане на місці.
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+2
Orion-V
Якщо Костюк можна було аплодувати за боротьбу , то Кіченкі заключну фазу матчу провели безнадійно
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+2
C.Пеклов
І знов,а щастя було так близко,і як завжди втекло...нервів вже не вистачає...
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+2
Nba37
Позорницы слили матч  , чтобы с орчихами не играть, теперь орчихи золото выиграют, как можно с 7-3 проиграть , сплошной позор 
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+2
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sirjoga
Прикро це все звичайно, але і шанси на медалі були досить примарні. А ви уявіть сьогодні обличчя польських фермерів або чеських вболівальників, отам Да, можна і "розстроїцця" 
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+1
introvert
Не здивований. Вони й так тут стрибнули вище голови, на медаль від сестер могли розраховувати лише мрійники.
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0
SandroKing
Якось інші намагаються робити ставку на конкретний вид спорту, хто на бокс, хто на дзюдо, хто на бадмінтон. У нас же як завжди багато спортсменів у різних видах спорту але вони ні на що не спроможні.
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0
Nick.Grabowski
1/4 фіналу - це нормальний виступ. Звісно, що мали шанс на 1/2.
Але пара Кіченок не є якоюсь супер сильною чи стабільною (в плані результатів), бо навіть в Румунії програли на рівні збірних програли румункам, які мали пару зліплену з того, що мали.
Фаворити Крейчикова та Сінікова вилетіли в 1/4. Тому виліт Кіченок - це нормально, не сенсація. 
Імхо, 1/4 - хороше досягнення для цієї пари. 
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0
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vitaha33
З такою грою добре що програли і не опозоряться в наступному раунді
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0
Пум
Сук, тупые лесбухи.
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-2
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