Безумный тай-брейк. Сестры Киченок не сумели выйти в полуфинал Олимпиады
Людмила и Надежда програли тандему Букша / Соррибес-Тормо из Испании
Украинские теннисистки Людмила и Надежда Киченок не сумели пробиться в полуфинал парного разряда олимпийского теннисного турнира 2024 в Париже, который проводится на кортах Ролан Гаррос.
В 1/4 финала украинки в трех сетах уступили восьмому сеяному тандему Кристина Букша / Сара Соррибес-Тормо из Испании.
Олимпийские игры 2024. Пары. 1/4 финала
Кристина Букша / Сара Соррибес-Тормо (Испания) [8] – Людмила Киченок / Надежда Киченок (Украина) – 6:3, 2:6, [12:10]
На решающем тай-брейке Людмила и Надежда побеждали 7:3, но проиграли 6 поинтов подряд. Украинкам удалось спасти 3 матчбола, но с четвертого испанки все-таки закрыли матч.
Сестры Киченок в третий раз в карьере сыграли на Олимпиаде. В Рио 2016 девушки проиграли уже в первом раунде, а в Токио 2020 добрались до четвертьфинала, где уступили паре Вероника Кудерметова / Елена Веснина.
В полуфинале ОИ-2024 в столице Франции испанки встретятся с «нейтралками» Мирра Андреева / Диана Шнайдер, которые в своем четвертьфинальном противостоянии неожиданно одолели второй сеяный дуэт Барбора Крейчикова / Катерина Синякова.
На Олимпиаде сестры Киченок выиграли у Ван Синьюй / Чжэн Сайсай и Даниэль Коллинс / Дезире Кравчик.
У Украины больше не осталось представительниц на олимпийском теннисном турнире. 31 июля из одиночного разряда вылетела Марта Костюк, которая в напряженном матче проиграла Донне Векич.
Фотогалерея матча Букша / Соррибес-Тормо – Киченок / Киченок
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Тайсон поделился видеороликом с пробежки
😁🥴
Але пара Кіченок не є якоюсь супер сильною чи стабільною (в плані результатів), бо навіть в Румунії програли на рівні збірних програли румункам, які мали пару зліплену з того, що мали.
Фаворити Крейчикова та Сінікова вилетіли в 1/4. Тому виліт Кіченок - це нормально, не сенсація.
Імхо, 1/4 - хороше досягнення для цієї пари.