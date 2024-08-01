1 августа на «ТСК Арена» пройдет ответный матч 1/4 финала квалификации Лиги Европы, в котором «Войводина» встретится с «Аяксом». Поединок начнется в 20:15 по киевскому времени.

Войводина

Команда может считаться представителем второго эшелона в сербском футболе. Она никогда не выигрывала чемпионат, да и, откровенно говоря, и не боролась за титул. Но трофеи есть, пусть и в ограниченном количестве: в 2014-м и 2020-м побеждали в кубке. Да и в национальном первенстве клуб регулярно финишировал так высоко, чтобы снова начать борьбу на евроарене. Последняя, правда, получалась постоянно короткой и бесславной: так ни разу в групповой этап и не пробились. А в 2023-м году, в Лиге конференций, дважды уступили АПОЭЛу (оба раза по 1:2). Теперь же сразу попался если не самый сильный, то точно самый статусный соперник из всех возможных. В Амстердаме были близки к громкой сенсации - вплоть до 86-й минуты счет так и не открыли. Но потом все-таки гранд дожал соперника, правда, ограничившись минимальными 1:0.

Ставки на матч Войводина – Аякс

Аякс

Клуб привык к другим турнирам и задачам. Но вообще-то по ходу прошлого, рекордно неудачного, сезона пришлось гранду падать вплоть до зоны вылета. И то, что оттуда успели подняться хотя бы на пятое место в Эредивизии, внушает болельщикам красно-белых оптимизм. А конвертировать его в возвращение утраченных позиций позвали Франческо Фариоли, 35-летнего итальянца - впечатлил прогресс Ниццы под его руководством в прошлом сезоне. Новый наставник фактически дебютировал, в разрезе официальных матчей, в предыдущий четверг, принимая сербов на Йохан Кройфф Арена. Там только ван ден Бомен в концовке второго тайма сумел все-таки распечатать ворота отчаянно сопротивляющегося соперника.

Статистика личных встреч

Слишком все-таки разного масштаба эти клубы. И логично, что до этой дуэли они ранее не пересекались.

Прогноз

Букмекерские конторы верят, что второй поединок будет довольно легко выиграно гостями из Нидерландов. Но они пока что только начинают сезон, и не блещут - ставим на тотал меньше 3,0 голов (коэффициент - 1,79).