Итоги Q2 Лиги Европы. Шериф с Гурой вылетел. Определены пары 3-го раунда
С 3-го раунда Лиги Европы в борьбу вступает криворожский Кривбасс
Вечером 1 августа состоялись ответные матчи 2-го раунда квалификации (Q2) Лиги Европы 2024/25.
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Шериф из Тирасполя, который тренирует украинский специалист Юрий Гура, проиграл оба матча команде Эльфсборг из Швеции (0:1 дома, 0:2 в гостях).
Эльфсборг вышел в Q3 Лиги Европы, а Шериф далее сыграет в Лиге конференций против команды Олимпия Любляна, которая дважды обыграла житомирское Полесье (2:0 дома, 2:1 в гостях).
С 3-го раунда Лиги Европы в борьбу вступает криворожский Кривбасс, его соперником в Q3 будет Виктория Пльзень из Чехии.
Лига Европы 2024/25
Второй раунд квалификации (Q2)
Ответные матчи, 1 августа 2024 года
Эльфсборг (Швеция) – Шериф (Молдова) – 2:0 (первый матч – 1:0)
Голы: Абдуллай, 1, Байду, 73
Силькеборг (Дания) – Мольде (Норвегия) – 3:2 (первый матч – 1:3)
Голы: Адамсет, 3 (пен.), 57, Бакиз, 88 – Бревик, 22, Кааса, 81
Маккаби Петах-Тиква (Израиль) – Брага (Португалия) – 0:5 (первый матч – 0:2)
Голы: Марин, 29, Фернандес, 41, Залазар, 45+4, Галабов, 62 (автогол), Эль Уаззани, 90+1
Трабзонспор (Турция) – Ружомберок (Словакия) – 1:0 (первый матч – 2:0)
Гол: Дрегуш, 65
Ботев (Болгария) – Панатинаикос (Греция) – 0:4 (первый матч – 1:2)
Голы: Еремеефф 6, Уджа, 34 (автогол), Джуричич, 45+2, Еремеефф, 50
Войводина (Сербия) – Аякс (Нидерланды) – 1:3 (первый матч – 0:1)
Голы: Николич, 59 – Шутало, 53, Хато, 85, Траоре, 90+2
Риека (Хорватия) – Корвинул (Румыния) – 1:0 (первый матч – 0:0)
Голы: Петрович, 12
Серкль Брюгге (Бельгия) – Килмарнок (Шотландия) – 1:0 (первый матч – 1:1)
Гол: Сомерс, 21
Рапид Вена (Австрия) – Висла Краков (Польша) – 6:1 (первый матч – 2:1)
Голы: Бургшталлер, 6, 30, 35, Бельо, 24, Ро Яо 45, Ланг, 79 – Родадо, 80
Все результаты квалификации Q2 Лиги Европы
Пары Q3 Лиги Европы
Путь чемпионов:
- КИ Клаксвик (Фарерские острова) – Борац (Босния и Герцеговина)
- УЭ Санта Колома (Андорра) – РФШ (Латвия)
- Целе (Словения) – Шемрок Роверс (Ирландия)
- Паневежис (Литва) – Маккаби Тель-Авив (Израиль)
- Петрокуб (Молдова) – Нью-Сейнтс (Уэльс)
- динамо минск (беларусь) – Линкольн Ред Импс (Гибралтар)
Путь представителей лиг
- Партизан (Сербия) – Лугано (Швейцария)
- Мольде (Норвегия) – Серкль Брюгге (Бельгия)
- Панатинаикос (Греция) – Аякс (Нидерланды)
- Трабзонспор (Турция) – Рапид (Австрия)
- Брага (Португалия) – Серветт (Швейцария)
- Риека (Хорватия) – Эльфсборг (Швеция)
- Кривбасс (Украина) – Виктория (Чехия)
Посев для жеребьевки 4-го раунда квалификации Q4 Лиги Европы
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