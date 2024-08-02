Итоги Q2 Лиги Европы. Шериф с Гурой вылетел. Определены пары 3-го раунда

Вечером 1 августа состоялись ответные матчи 2-го раунда квалификации (Q2) Лиги Европы 2024/25.

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Шериф из Тирасполя, который тренирует украинский специалист Юрий Гура, проиграл оба матча команде Эльфсборг из Швеции (0:1 дома, 0:2 в гостях).

Эльфсборг вышел в Q3 Лиги Европы, а Шериф далее сыграет в Лиге конференций против команды Олимпия Любляна, которая дважды обыграла житомирское Полесье (2:0 дома, 2:1 в гостях).

С 3-го раунда Лиги Европы в борьбу вступает криворожский Кривбасс, его соперником в Q3 будет Виктория Пльзень из Чехии.

Лига Европы 2024/25

Второй раунд квалификации (Q2)

Ответные матчи, 1 августа 2024 года

Эльфсборг (Швеция) – Шериф (Молдова) – 2:0 (первый матч – 1:0)

Голы: Абдуллай, 1, Байду, 73

Силькеборг (Дания) – Мольде (Норвегия) – 3:2 (первый матч – 1:3)

Голы: Адамсет, 3 (пен.), 57, Бакиз, 88 – Бревик, 22, Кааса, 81

Маккаби Петах-Тиква (Израиль) – Брага (Португалия) – 0:5 (первый матч – 0:2)

Голы: Марин, 29, Фернандес, 41, Залазар, 45+4, Галабов, 62 (автогол), Эль Уаззани, 90+1

Трабзонспор (Турция) – Ружомберок (Словакия) – 1:0 (первый матч – 2:0)

Гол: Дрегуш, 65

Ботев (Болгария) – Панатинаикос (Греция) – 0:4 (первый матч – 1:2)

Голы: Еремеефф 6, Уджа, 34 (автогол), Джуричич, 45+2, Еремеефф, 50

Войводина (Сербия) – Аякс (Нидерланды) – 1:3 (первый матч – 0:1)

Голы: Николич, 59 – Шутало, 53, Хато, 85, Траоре, 90+2

Риека (Хорватия) – Корвинул (Румыния) – 1:0 (первый матч – 0:0)

Голы: Петрович, 12

Серкль Брюгге (Бельгия) – Килмарнок (Шотландия) – 1:0 (первый матч – 1:1)

Гол: Сомерс, 21

Рапид Вена (Австрия) – Висла Краков (Польша) – 6:1 (первый матч – 2:1)

Голы: Бургшталлер, 6, 30, 35, Бельо, 24, Ро Яо 45, Ланг, 79 – Родадо, 80

Все результаты квалификации Q2 Лиги Европы

Пары Q3 Лиги Европы

Путь чемпионов:

КИ Клаксвик (Фарерские острова) – Борац (Босния и Герцеговина)

УЭ Санта Колома (Андорра) – РФШ (Латвия)

Целе (Словения) – Шемрок Роверс (Ирландия)

Паневежис (Литва) – Маккаби Тель-Авив (Израиль)

Петрокуб (Молдова) – Нью-Сейнтс (Уэльс)

динамо минск (беларусь) – Линкольн Ред Импс (Гибралтар)

Путь представителей лиг

Партизан (Сербия) – Лугано (Швейцария)

Мольде (Норвегия) – Серкль Брюгге (Бельгия)

Панатинаикос (Греция) – Аякс (Нидерланды)

Трабзонспор (Турция) – Рапид (Австрия)

Брага (Португалия) – Серветт (Швейцария)

Риека (Хорватия) – Эльфсборг (Швеция)

Кривбасс (Украина) – Виктория (Чехия)

Посев для жеребьевки 4-го раунда квалификации Q4 Лиги Европы