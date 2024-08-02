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Лига конференций Квалификация
Ордабасы
01.08.2024 18:00 – FT 4 : 3
4 : 3 Серия пенальти Серия пенальти
Дифферданж 03
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига конференций
02 августа 2024, 01:59 | Обновлено 02 августа 2024, 02:20
166
0

Лига конференций. Драма для Беседина. Итоги 2-го раунда отбора, пары Q3

Вечером 1 августа состоялись ответные матчи 2-го раунда квалификации ЛК

02 августа 2024, 01:59 | Обновлено 02 августа 2024, 02:20
166
0
Лига конференций. Драма для Беседина. Итоги 2-го раунда отбора, пары Q3
ФК Ордабасы. Артем Беседин

Вечером 1 августа состоялись ответные матчи 2-го раунда квалификации (Q2) Лиги конференций 2024/25.

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Житомирское Полесье проиграло и второй матч в противостоянии с Олимпией из Любляны (0:2 на выезде, 1:2 дома).

Команда Ордабасы из Казахстана вырвала драматичную победу у клуба Дифферданж из Люксембурга.

После поражения в первом матче (0:1) хозяева поля сумели на 82-й минуте спасти игру (3:2). В овертайме получилась настоящая драма. Команда Ордабасы не реализовала пенальти на 105+4 минуте, затем после удаления соперника забила на 117-й минуте. Однако люксембуржцы в меньшинстве сравняли счет в противостоянии на 120-й минуте. Серию пенальти лучше исполнили хозяева поля (4:3, пен. 4:3).

За команду хозяев поля сыграли украинцы: Артем Беседин (заменен на 61-й минуте), Игорь Пластун (сыграл весь матч, получил желтую карточку), Евгений Макаренко (покинул поле на замену на 78-й минуте).

В 3-м раунде квалификации чемпионы Казахстана сыграют с клубом Пюник (Армения). Матчи Q3 Лиги конференций пройдут 8 и 15 августа.

Лига конференций 2024/25

Второй раунд квалификации (Q2)

Ответные матчи, 1 августа 2024 года

Полесье (Украина) – Олимпия Любляна (Словения) – 1:2 (первый матч – 0:2)

Голы: Кушниренко, 1 – Флоруц, 11, Дурдов, 90+3

Ордабасы (Казахстан) – Дифферданж (Люксембург) – 4:3, пен. 4:3 (первый матч - 0:1)

Голы: Брюско, 24 (автогол), Тагиберген, 55, Садовский, 82, Турсунбай, 117 (пен) – Трани, 2, Жоржинью, 59, 120

Незабитый пенальти: Ислахман, 105+4 (Ордабасы)

Удаление: Леандру, 105+3 (Дифферданж)

Все результаты Q2 Лиги конференций

Пары 3-го раунда квалификации Лиги конференций

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Лига конференций статистические расклады Артем Беседин Ордабасы Евгений Макаренко Пюник Игорь Пластун Дифферданж Полесье Житомир Олимпия Любляна Полесье - Олимпия
Николай Степанюк
Николай Степанюк Sport.ua
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