Анна-Каролина Шмидлова – Донна Векич. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

1 августа состоится второй полуфинал женского одиночного разряда на Олимпийских играх в Париже.

За путевку в финал сразятся Анна-Каролина Шмидлова из Словакии (№67 WTA) и Донна Векич их Хорватии (№21 WTA). Встреча начнется после матча Джокович – Циципас. Ориентировочное время начала поединка – 21:30 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Это будет 2-я встреча теннисисток, первую выиграла хорватка.

В финальном раунде победительница матча сыграет с Чжэн Циньвень из Китая (№7 WTA).

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