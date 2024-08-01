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  4. Анна-Каролина Шмидлова – Донна Векич. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Теннис
01 августа 2024, 20:34 | Обновлено 01 августа 2024, 20:46
270
1

Анна-Каролина Шмидлова – Донна Векич. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 1/2 финала на Олимпиаде в Париже

01 августа 2024, 20:34 | Обновлено 01 августа 2024, 20:46
270
1
Анна-Каролина Шмидлова – Донна Векич. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Донна Векич

1 августа состоится второй полуфинал женского одиночного разряда на Олимпийских играх в Париже.

За путевку в финал сразятся Анна-Каролина Шмидлова из Словакии (№67 WTA) и Донна Векич их Хорватии (№21 WTA). Встреча начнется после матча Джокович – Циципас. Ориентировочное время начала поединка – 21:30 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Это будет 2-я встреча теннисисток, первую выиграла хорватка.

В финальном раунде победительница матча сыграет с Чжэн Циньвень из Китая (№7 WTA).

📺 Видеотрансляция
Суспильне спорт. Плеер 1

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Олимпийские игры 2024 смотреть онлайн теннис на Олимпиаде Анна Каролина Шмидлова Донна Векич
Владимир Клепач
Владимир Клепач Sport.ua
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C.Пеклов
Доня зараз прийме порошок ,і вийде на гру,як свіжий огірок.
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