Теннис01 августа 2024, 20:34 | Обновлено 01 августа 2024, 20:46
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Анна-Каролина Шмидлова – Донна Векич. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча 1/2 финала на Олимпиаде в Париже
01 августа 2024, 20:34 | Обновлено 01 августа 2024, 20:46
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1 августа состоится второй полуфинал женского одиночного разряда на Олимпийских играх в Париже.
За путевку в финал сразятся Анна-Каролина Шмидлова из Словакии (№67 WTA) и Донна Векич их Хорватии (№21 WTA). Встреча начнется после матча Джокович – Циципас. Ориентировочное время начала поединка – 21:30 по Киеву.
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Это будет 2-я встреча теннисисток, первую выиграла хорватка.
В финальном раунде победительница матча сыграет с Чжэн Циньвень из Китая (№7 WTA).
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Доня зараз прийме порошок ,і вийде на гру,як свіжий огірок.
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