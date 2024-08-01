Результаты Q2 Лиги чемпионов. Определены все пары 3-го раунда квалификации

Вечером 31 июля состоялись ответные матчи второго раунда квалификации Лиги чемпионов 2024/25.

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Киевское Динамо второй раз разгромило сербский Партизан из Белграда со счётом 3:0 (первый матч – 6:2).

В третьем раунде отбора ЛЧ киевское Динамо сыграет с шотландским клубом Рейнджерс. Определены и другие пары Q3 Лиги чемпионов.

Матчи Q3 Лиги чемпионов пройдут 6/7 и 13 августа. Первый матч киевляне проведут на условно домашней арене в польском Люблине, а ответная игра пройдет в шотландском Глазго.

Победители матчей Q3 выйдет в Q4 Лиги чемпионов, а проигравшие команды отправятся либо в Q4 Лиги Европы (если идут по Пути чемпионов), либо в основной раунд Лиги Европы (по Пути представителей лиг).

Таким образом, Динамо гарантировало себе евроосень, причем, как минимум основной раунд Лиги Европы.

Лига чемпионов 2024/25

2-й раунд квалификации Q2

Ответный матч. Белград, 31 июля

Партизан (Сербия) – Динамо Киев – 0:3 (первый матч – 2:6)

Голы: Ярмоленко, 17, Ванат, 68 (пен), Караваев, 90+3

РФШ (Латвия) – Буде-Глимт (Норвегия) – 1:3 (первый матч – 0:4)

Голы: Икауниекс, 14 – Хауге, 40, Салтнес, 82, Гег, 88

Мидтьюлланд (Дания) – УЭ Санта Колома (Андорра) – 1:0 (первый матч – 3:0)

Гол: Осорио, 72

Маккаби (Тель-Авив, Израиль) – ФКСБ [Стяуа] (Румыния) – 0:1 (первый матч – 1:1)

Гол: Батен, 90

Ягеллония (Польша) – Паневежис (Литва) – 3:1 (первый матч – 4:0)

Голы: Пулулу, 12 (пен), 69 (пен), Бенета, 84 (автогол) – Гуссиас, 88

Украинский футболист Паневежиса Андрей Карвацкий провел весь матч в резерве.

динамо (минск, беларусь) – Лудогорец (Болгария) – 1:0 (первый матч – 0:2)

Гол: Бахар, 37

Борац (Босния и Герцеговина) – ПАОК (Греция) – 0:1 (первый матч – 2:3)

Гол: Мург, 25

Результаты Q2 Лиги чемпионов

Пары Q3 Лиги чемпионов

Путь чемпионов:

Карабах (Азербайджан) – Лудогорец (Болгария)

Слован Братислава (Словакия) – АПОЭЛ (Кипр)

Спарта (Чехия) – ФКСБ [Стяуа] (Румыния)

Мальме (Швеция) – ПАОК (Греция)

Мидтьюлланд (Дания) – Ференцварош (Венгрия)

Ягеллония (Польша) – Буде-Глимт (Норвегия)

Путь представителей лиг:

Славия Прага (Чехия) – Юнион Сент-Жилуаз (Бельгия)

Лилль (Франция) – Фенербахче (Турция)

Динамо Киев (Украина) – Рейнджерс (Шотландия)

(Украина) – Рейнджерс (Шотландия) РБ Зальцбург (Австрия) – Твенте (Нидерланды)

Пары Q3 Лиги Европы (Путь чемпионов)

Посев в Q4 Лиги чемпионов (Путь чемпионов)