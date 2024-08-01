Результаты Q2 Лиги чемпионов. Определены все пары 3-го раунда квалификации
В Q3 Лиги чемпионов киевское Динамо сыграет с шотландским Рейнджерс
Вечером 31 июля состоялись ответные матчи второго раунда квалификации Лиги чемпионов 2024/25.
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Киевское Динамо второй раз разгромило сербский Партизан из Белграда со счётом 3:0 (первый матч – 6:2).
В третьем раунде отбора ЛЧ киевское Динамо сыграет с шотландским клубом Рейнджерс. Определены и другие пары Q3 Лиги чемпионов.
Матчи Q3 Лиги чемпионов пройдут 6/7 и 13 августа. Первый матч киевляне проведут на условно домашней арене в польском Люблине, а ответная игра пройдет в шотландском Глазго.
Победители матчей Q3 выйдет в Q4 Лиги чемпионов, а проигравшие команды отправятся либо в Q4 Лиги Европы (если идут по Пути чемпионов), либо в основной раунд Лиги Европы (по Пути представителей лиг).
Таким образом, Динамо гарантировало себе евроосень, причем, как минимум основной раунд Лиги Европы.
Лига чемпионов 2024/25
2-й раунд квалификации Q2
Ответный матч. Белград, 31 июля
Партизан (Сербия) – Динамо Киев – 0:3 (первый матч – 2:6)
Голы: Ярмоленко, 17, Ванат, 68 (пен), Караваев, 90+3
РФШ (Латвия) – Буде-Глимт (Норвегия) – 1:3 (первый матч – 0:4)
Голы: Икауниекс, 14 – Хауге, 40, Салтнес, 82, Гег, 88
Мидтьюлланд (Дания) – УЭ Санта Колома (Андорра) – 1:0 (первый матч – 3:0)
Гол: Осорио, 72
Маккаби (Тель-Авив, Израиль) – ФКСБ [Стяуа] (Румыния) – 0:1 (первый матч – 1:1)
Гол: Батен, 90
Ягеллония (Польша) – Паневежис (Литва) – 3:1 (первый матч – 4:0)
Голы: Пулулу, 12 (пен), 69 (пен), Бенета, 84 (автогол) – Гуссиас, 88
Украинский футболист Паневежиса Андрей Карвацкий провел весь матч в резерве.
динамо (минск, беларусь) – Лудогорец (Болгария) – 1:0 (первый матч – 0:2)
Гол: Бахар, 37
Борац (Босния и Герцеговина) – ПАОК (Греция) – 0:1 (первый матч – 2:3)
Гол: Мург, 25
Результаты Q2 Лиги чемпионов
Пары Q3 Лиги чемпионов
Путь чемпионов:
- Карабах (Азербайджан) – Лудогорец (Болгария)
- Слован Братислава (Словакия) – АПОЭЛ (Кипр)
- Спарта (Чехия) – ФКСБ [Стяуа] (Румыния)
- Мальме (Швеция) – ПАОК (Греция)
- Мидтьюлланд (Дания) – Ференцварош (Венгрия)
- Ягеллония (Польша) – Буде-Глимт (Норвегия)
Путь представителей лиг:
- Славия Прага (Чехия) – Юнион Сент-Жилуаз (Бельгия)
- Лилль (Франция) – Фенербахче (Турция)
- Динамо Киев (Украина) – Рейнджерс (Шотландия)
- РБ Зальцбург (Австрия) – Твенте (Нидерланды)
Пары Q3 Лиги Европы (Путь чемпионов)
Посев в Q4 Лиги чемпионов (Путь чемпионов)
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