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Теннис
01 августа 2024, 20:00 | Обновлено 01 августа 2024, 20:32
921
0

Новак Джокович – Стефанос Циципас. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 1/4 финала на Олимпиаде в Париже

01 августа 2024, 20:00 | Обновлено 01 августа 2024, 20:32
921
0
Новак Джокович – Стефанос Циципас. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Стефанос Циципас

1 августа состоится четвертьфинальный матч олимпийского турнира в Париже, в котором сыграют Новак Джокович из Сербии (№2 ATP) и Стефанос Циципас из Греции (№11 ATP)

Время начала поединка – 20:00 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Это будет 14-я встреча теннисистов, грек выиграл всего дважды.

В следующем раунде победитель матча сыграет с Лоренцо Музетти из Италии (№16 ATP).

📺 Видеотрансляция
Суспильне спорт. Плеер 1

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Новак Джокович Стефанос Циципас Олимпийские игры 2024 смотреть онлайн теннис на Олимпиаде
Владимир Клепач
Владимир Клепач Sport.ua
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