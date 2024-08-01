Теннис01 августа 2024, 20:00 | Обновлено 01 августа 2024, 20:32
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Новак Джокович – Стефанос Циципас. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча 1/4 финала на Олимпиаде в Париже
01 августа 2024, 20:00 | Обновлено 01 августа 2024, 20:32
921
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1 августа состоится четвертьфинальный матч олимпийского турнира в Париже, в котором сыграют Новак Джокович из Сербии (№2 ATP) и Стефанос Циципас из Греции (№11 ATP)
Время начала поединка – 20:00 по Киеву.
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Это будет 14-я встреча теннисистов, грек выиграл всего дважды.
В следующем раунде победитель матча сыграет с Лоренцо Музетти из Италии (№16 ATP).
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