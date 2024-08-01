Новак Джокович – Стефанос Циципас. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

1 августа состоится четвертьфинальный матч олимпийского турнира в Париже, в котором сыграют Новак Джокович из Сербии (№2 ATP) и Стефанос Циципас из Греции (№11 ATP)

Время начала поединка – 20:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Это будет 14-я встреча теннисистов, грек выиграл всего дважды.

В следующем раунде победитель матча сыграет с Лоренцо Музетти из Италии (№16 ATP).

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