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Футбол
24 июля 2024, 20:29 | Обновлено 24 июля 2024, 20:30
2339
0

Маскерано отреагировал на скандальное решение доиграть матч Аргентины на ОИ

Аргентинцы проиграли Марокко U-23 на старте олимпийского футбольного турнира со счетом 1:2

24 июля 2024, 20:29 | Обновлено 24 июля 2024, 20:30
2339
0
Маскерано отреагировал на скандальное решение доиграть матч Аргентины на ОИ
Twitter. Хавьер Маскерано

24 июля состоялся матч 1-го тура олимпийского футбольного турнира в группе В между сборными Аргентины U-23 и Марокко U-23. Игра завершилась со счетом 1:2 в пользу марокканцев.

Однако изначально поединок якобы завершился со счетом 2:2. На 90+16-й минуте забил Кристиан Медина. Но в итоге, спустя 2 часа, рефери после просмотра VAR отменили взятие ворот из-за офсайда. А футболисты покинули поле из-за беспорядков болельщиков.

Наставник олимпийской сборной Аргентины Хавьер Маскерано прокомментировал скандальное решение продолжить встречу:

«Это самый большой цирк, который я когда-либо видел в своей жизни!», – заявил Маскерано.

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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