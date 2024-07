Маскерано отреагировал на скандальное решение доиграть матч Аргентины на ОИ

24 июля состоялся матч 1-го тура олимпийского футбольного турнира в группе В между сборными Аргентины U-23 и Марокко U-23. Игра завершилась со счетом 1:2 в пользу марокканцев.

Однако изначально поединок якобы завершился со счетом 2:2. На 90+16-й минуте забил Кристиан Медина. Но в итоге, спустя 2 часа, рефери после просмотра VAR отменили взятие ворот из-за офсайда. А футболисты покинули поле из-за беспорядков болельщиков.

Наставник олимпийской сборной Аргентины Хавьер Маскерано прокомментировал скандальное решение продолжить встречу:

«Это самый большой цирк, который я когда-либо видел в своей жизни!», – заявил Маскерано.

🚨🚨🎙️| Javier Mascherano after losing to Morocco: “This is the biggest circus I have ever seen!” pic.twitter.com/TvVexBn57S