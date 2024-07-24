Маскерано отреагировал на скандальное решение доиграть матч Аргентины на ОИ
Аргентинцы проиграли Марокко U-23 на старте олимпийского футбольного турнира со счетом 1:2
24 июля состоялся матч 1-го тура олимпийского футбольного турнира в группе В между сборными Аргентины U-23 и Марокко U-23. Игра завершилась со счетом 1:2 в пользу марокканцев.
Однако изначально поединок якобы завершился со счетом 2:2. На 90+16-й минуте забил Кристиан Медина. Но в итоге, спустя 2 часа, рефери после просмотра VAR отменили взятие ворот из-за офсайда. А футболисты покинули поле из-за беспорядков болельщиков.
Наставник олимпийской сборной Аргентины Хавьер Маскерано прокомментировал скандальное решение продолжить встречу:
«Это самый большой цирк, который я когда-либо видел в своей жизни!», – заявил Маскерано.
🚨🚨🎙️| Javier Mascherano after losing to Morocco: “This is the biggest circus I have ever seen!” pic.twitter.com/TvVexBn57S— CentreGoals. (@centregoals) July 24, 2024
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24 июля аргентинская команда проиграла Марокко U-23 со счетом 1:2 на старте турнира
Матч первого тура пройдет 24 июля в 20:00 во французском Лионе