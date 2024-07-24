24 июля стартовал матч 1-го тура олимпийского футбольного турнира в группе В между сборными Аргентины U-23 и Марокко U-23.

На 90+16-й минуте Кристиан Медина забил гол за аргентинскую команду и якобы вырвал ничью – 2:2.

Однако спустя 2 часа после завершения противостояния стало известно, что встреча все-таки не была завершена. Забитым мяч отменили из-за офсайда, что отчетливо видно после просмотра VAR.

А игроки покинули поле из-за беспорядков болельщиков на трибунах.

В 20:00 команды должны будут выйти на поле, чтобы доиграть 3 минуты. Счет 2:1 в пользу марокканцев.

В квартете B Аргентина и Марокко также выступают вместе с Украиной и Ираком.

ФОТО. Скандал на Олимпиаде! Матч соперников Украины не был завершен, гол отменили