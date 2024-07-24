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Олимпийский футбольный турнир
Аргентина U23
24.07.2024 16:00 – FT 1 : 2
Марокко U23
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Футбол
24 июля 2024, 19:55 | Обновлено 24 июля 2024, 20:52
3076
4

Скандал на Олимпиаде! Матч соперников Украины не был завершен, гол отменили

Аргентина и Марокко выйдут на поле в 20:00 по Киеву, чтобы доиграть 3 минуты

24 июля 2024, 19:55 | Обновлено 24 июля 2024, 20:52
3076
4
Скандал на Олимпиаде! Матч соперников Украины не был завершен, гол отменили
Getty Images/Global Images Ukraine

24 июля стартовал матч 1-го тура олимпийского футбольного турнира в группе В между сборными Аргентины U-23 и Марокко U-23.

На 90+16-й минуте Кристиан Медина забил гол за аргентинскую команду и якобы вырвал ничью – 2:2.

Однако спустя 2 часа после завершения противостояния стало известно, что встреча все-таки не была завершена. Забитым мяч отменили из-за офсайда, что отчетливо видно после просмотра VAR.

А игроки покинули поле из-за беспорядков болельщиков на трибунах.

В 20:00 команды должны будут выйти на поле, чтобы доиграть 3 минуты. Счет 2:1 в пользу марокканцев.

В квартете B Аргентина и Марокко также выступают вместе с Украиной и Ираком.

ФОТО. Скандал на Олимпиаде! Матч соперников Украины не был завершен, гол отменили

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Комментарии 4
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D.Lanskoy
Цирк якийсь! Навіть не пригадую щось подібне.
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+5
COBA
А так можна було???
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0
Prunus armeniaca
Воздушная тревога?
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0
SanMatter
Цирк це фанатики гнома,і дрочери Аргентини.Не потрібно було забирати команду з поля до фінального свистка,гол було забито з порушенням правил,активний оффсайд.Які питання?
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0
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