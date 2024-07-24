Аргентина U23

24 июля на «Жоффруа-Гишар» пройдет матч 1-го тура группового этапа футбольного турнира Олимпиады, в котором сборная Аргентины встретится со сборной Марокко. Поединок начнется в 16:00 по киевскому времени.

Аргентина U-23

Команда всегда и на всех уровнях рассматривается как безусловный фаворит. Что, кстати, альбиселестес подтвердили на уровне национальных сборных, защитив статус победителя Копа Америка. Конечно же, многого ждут от латиноамериканцев и на играх во Франции. Хотя в отборе, в этом году зимой, получилось не все. Да, не проиграли ни разу за семь матчей, но и выиграли только трижды - с Перу, Чили и, в последнем туре, Бразилии. Остальные встречи приносили ничьи, дважды с Парагваем, а также с Уругваем и Венесуэлой. Этого хватило, чтобы все-таки протиснуться на Олимпиаду. Потом подопечные Маскерано проводили контрольные спарки: в марте с мексиканцами (обменялись зрелищными победами) и уже привычными парагвайцами (дважды по 6:0).

Ставки на матч Аргентина U-23 – Марокко U-23

Марокко U-23

Сборная относительно давно узнала, что будет ехать на олимпийский турнир. В прошлом году именно в Марокко проводили молодежный Кубок Африканских Наций, и на нем атласские львы смогли одержать победу. Правда, при этом они выбили в полуфинале Мали только в серии пенальти, а решающий матч, с соседним Египтом, затянулся до дополнительного времени - только там получилось оформить итоговые 2:1. С тех пор, целый год, для марокканцев устраивали товарищеские поединки, которые приносили различный результат. Достаточно сказать, что в 2024-м году они уступили Украине, выиграли у Уэльса и, в июне, сыграли 2:2 с Бельгией. Должны были после этого еще и Косово принимать, но ту встречу отменили, так что месяц футболисты целенаправленно готовились к поездке на олимпийский турнир.

Статистика личных встреч

Впервые, по крайней мере на уровне олимпийских сборных, пересекутся эти сборные.

Прогноз

GGBET скептичен по отношению к представителю Африки. Одно дело выигрывать дома КАН, и другое играть с южноамериканским грандом. Ставим на победу аргентинцев (коэффициент - 1,666).