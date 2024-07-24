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Олимпийский футбольный турнир
Аргентина U23
24.07.2024 16:00 – FT 2 : 2
Марокко U23
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Футбол
24 июля 2024, 18:10 | Обновлено 24 июля 2024, 18:20
1084
6

Аргентина забила на 90+16. Яркий старт олимпийского футбольного турнира

Соперники по группе сборной Украины

24 июля 2024, 18:10 | Обновлено 24 июля 2024, 18:20
1084
6
Аргентина забила на 90+16. Яркий старт олимпийского футбольного турнира
Getty Images/Global Images Ukraine

Во Франции стартовал олимпийский футбольный турнир, который сразу принес достаточно неожиданный результат. В группе с участием Украины U-23 сборная Аргентины сыграла с Марокко 2:2.

В составе африканской команды дубль оформил Суфьян Рахими, который забил по голу в конце первого и на старте второго тайма. Аргентина сперва сумела ответить только точным ударом Джулиано Симеоне, сына известного наставника Диего Симеоне.

Отметим, что арбитр без видимых причин компенсировал 15 минут, а аргентинцы сравняли счет на 90+16 минуте. Медина добил мяч в ворота после длительной атаки, которая завершилась двумя ударами в каркас ворот.

Матч сборной Украины против Ирака стартует в 20:00.

Олимпийский футбольный турнир. Группа B

Аргентина U-23 – Марокко U-23 2:2
Голы: Симеоне, 69, Медина, 90+16 – Рахими, 45+2, 51 (с пен)

Аргентина: Рулли, Гарсия (Эчеверри, 83), Ди Чезаре, Отаменди, Солер (Амионе, 69), Эссе (Фернандес, 69), Медина, Зенон (Симеоне, 56), Алмада, Бельтран (Гондоу, 69), Альварес

Марокко: Эль-Каджули, Хакими, Букамир, Таркаллин, Эль-Оуади, Эль-Аззузи (Некаш, 80), Ричардсон, Бен Сегхир (Кечта, 79), Акхомах (Эззалзули, 59), Эль-Ханнус, Рахими

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Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
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Комментарии 7
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Disiny7
А що це було в кінцівці взагалі?
Граємо поки чемпіони світу не відіграються? Де там можно було нарахувати 15!!! хвилин? Доречі, це спричинило масові безпорядки серед вболівальників.
ФІФА дограються колись...
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+3
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Лига
Ничья то хорошо для Украины, ну 15 мин добавить пока арги не сравняют это п_здец какой-то  
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+2
OKs100
Скоро будут добавлять 25 минут к последнему тайму, если фаворит будует проигрывать. Сейчас эта пошесть везде, минимум 10 минут добавляют.
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+2
shakhtarforewer
Блін тягнуть цих аргентинців за вуха всюди як можуть, це якийсь звіздєц(((
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+2
Sergio
навіть важко сказати скільки вилучень мало бути у аргентинців за адекватного суддівства
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+1
vitaha33
Ой як тяжко буде з такими мароканцями, дуже добре що зрівняли аргентинці, тепер виграти сьогодні, і при виграші в Марокко ми вийдемо з групи. Але завдання дуже важкк
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+1
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