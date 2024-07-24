Аргентина забила на 90+16. Яркий старт олимпийского футбольного турнира

Во Франции стартовал олимпийский футбольный турнир, который сразу принес достаточно неожиданный результат. В группе с участием Украины U-23 сборная Аргентины сыграла с Марокко 2:2.

В составе африканской команды дубль оформил Суфьян Рахими, который забил по голу в конце первого и на старте второго тайма. Аргентина сперва сумела ответить только точным ударом Джулиано Симеоне, сына известного наставника Диего Симеоне.

Отметим, что арбитр без видимых причин компенсировал 15 минут, а аргентинцы сравняли счет на 90+16 минуте. Медина добил мяч в ворота после длительной атаки, которая завершилась двумя ударами в каркас ворот.

Матч сборной Украины против Ирака стартует в 20:00.

Олимпийский футбольный турнир. Группа B

Аргентина U-23 – Марокко U-23 2:2

Голы: Симеоне, 69, Медина, 90+16 – Рахими, 45+2, 51 (с пен)

Аргентина: Рулли, Гарсия (Эчеверри, 83), Ди Чезаре, Отаменди, Солер (Амионе, 69), Эссе (Фернандес, 69), Медина, Зенон (Симеоне, 56), Алмада, Бельтран (Гондоу, 69), Альварес

Марокко: Эль-Каджули, Хакими, Букамир, Таркаллин, Эль-Оуади, Эль-Аззузи (Некаш, 80), Ричардсон, Бен Сегхир (Кечта, 79), Акхомах (Эззалзули, 59), Эль-Ханнус, Рахими