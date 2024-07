Определен лучший гол Евро-2024 по версии болельщиков

Пресс-служба Европейского футбольного союза презентовала десятку самых красивых голов по версии болельщиков чемпионата Европы 2024, который не так давно завершился в Германии.

Возглавил топ-10 гол в исполнении Мерта Мюлдюра в победном матче сборной Турции с командой Грузией (3:1).

Второе место занял гол Ламина Ямала, забитый им дальним ударом в ворота Франции в плей-офф. На третьей позиции расположился гол еще одного турка, полузащитника Арды Гюлера, в ворота Грузии.

Как известно, чемпионом Европы 2024 стала сборная Испании, которая в финале обыграла команду Англии со счетом 2:1.

Mert Müldür's stunning volley is the fans' Goal of the Tournament ⚽️🏆#EUROGOTT | @AlipayPlus pic.twitter.com/IZTe8X7Eqv