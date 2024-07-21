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Чемпионат Европы
21 июля 2024, 08:22 | Обновлено 21 июля 2024, 08:32
881
0

Определен лучший гол Евро-2024 по версии болельщиков

Признания удостоен голевой удар Мерта Мюлдюра

21 июля 2024, 08:22 | Обновлено 21 июля 2024, 08:32
881
0
Определен лучший гол Евро-2024 по версии болельщиков
Getty Images/Global Images Ukraine. Мерт Мюлдюр

Пресс-служба Европейского футбольного союза презентовала десятку самых красивых голов по версии болельщиков чемпионата Европы 2024, который не так давно завершился в Германии.

Возглавил топ-10 гол в исполнении Мерта Мюлдюра в победном матче сборной Турции с командой Грузией (3:1).

Второе место занял гол Ламина Ямала, забитый им дальним ударом в ворота Франции в плей-офф. На третьей позиции расположился гол еще одного турка, полузащитника Арды Гюлера, в ворота Грузии.

Как известно, чемпионом Европы 2024 стала сборная Испании, которая в финале обыграла команду Англии со счетом 2:1.

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Мерт Мюлдюр Евро-2024 Арда Гюлер Ламин Ямал
Юрій Остроумов
Юрій Остроумов Sport.ua
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