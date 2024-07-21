Определен лучший гол Евро-2024 по версии болельщиков
Признания удостоен голевой удар Мерта Мюлдюра
Пресс-служба Европейского футбольного союза презентовала десятку самых красивых голов по версии болельщиков чемпионата Европы 2024, который не так давно завершился в Германии.
Возглавил топ-10 гол в исполнении Мерта Мюлдюра в победном матче сборной Турции с командой Грузией (3:1).
Второе место занял гол Ламина Ямала, забитый им дальним ударом в ворота Франции в плей-офф. На третьей позиции расположился гол еще одного турка, полузащитника Арды Гюлера, в ворота Грузии.
Как известно, чемпионом Европы 2024 стала сборная Испании, которая в финале обыграла команду Англии со счетом 2:1.
Mert Müldür's stunning volley is the fans' Goal of the Tournament ⚽️🏆#EUROGOTT | @AlipayPlus pic.twitter.com/IZTe8X7Eqv— UEFA EURO 2024 (@EURO2024) July 20, 2024
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