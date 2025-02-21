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Испания
21 февраля 2025, 12:43 | Обновлено 21 февраля 2025, 12:53
540
2

Однозначный ответ. Ямал заговорил о трансфере из Барселоны в Реал

Испанец заявил, что точно не станет футболистом «сливочных»

21 февраля 2025, 12:43 | Обновлено 21 февраля 2025, 12:53
540
2
Однозначный ответ. Ямал заговорил о трансфере из Барселоны в Реал
Getty Images/Global Images Ukraine. Ламин Ямал

Звезда каталонской «Барселоны» Ламин Ямал однозначно высказался по поводу возможного перехода к расположению мадридского «Реала». Испанец отрицал такой трансфер.

«Невозможно. Мадрид – нет», – краткий, но очень выразительный ответ испанского вингера.

Действующий контракт вингера с Барселоной рассчитан до лета 2026 года. Ламин наиграл 83 матча за первую команду «кулес», оформив 18 голов и 22 ассиста. Также он уже успел стать чемпионом Европы в составе сборной Испании.

Ранее сообщалось, что Ямал назвал трех игроков, которых мечтает увидеть в Барселоне

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Ламин Ямал Барселона Ла Лига чемпионат Испании по футболу Реал Мадрид трансферы трансферы Ла Лиги
Олег Вахоцкий Источник: Mundo Deportivo
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Burevestnik
20 хвилин тому про це писав Киріяка, зараз Вахоцький...
хто наступний ???
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potemkin78
никогда не говори никогда
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