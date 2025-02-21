Однозначный ответ. Ямал заговорил о трансфере из Барселоны в Реал
Испанец заявил, что точно не станет футболистом «сливочных»
Звезда каталонской «Барселоны» Ламин Ямал однозначно высказался по поводу возможного перехода к расположению мадридского «Реала». Испанец отрицал такой трансфер.
«Невозможно. Мадрид – нет», – краткий, но очень выразительный ответ испанского вингера.
Действующий контракт вингера с Барселоной рассчитан до лета 2026 года. Ламин наиграл 83 матча за первую команду «кулес», оформив 18 голов и 22 ассиста. Также он уже успел стать чемпионом Европы в составе сборной Испании.
Ранее сообщалось, что Ямал назвал трех игроков, которых мечтает увидеть в Барселоне
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