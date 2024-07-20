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  4. Бразильский топ-клуб отказался от подписания Балотелли в последний момент
Бразилия
20 июля 2024, 14:22 |
328
0

Бразильский топ-клуб отказался от подписания Балотелли в последний момент

Скандальный форвард продолжает искать себе новый клуб

20 июля 2024, 14:22 |
328
0
Бразильский топ-клуб отказался от подписания Балотелли в последний момент
Getty Images/Global Images Ukraine. Марио Балотелли

Бразильский «Коринтианс» в последний момент отказался от трансфера скандального итальянского форварда Марио Балотелли. Об этом сообщает журналист Руди Галетти.

По его информации, стороны были в шаге от подписания контракта. Однако часть руководства «Коринтианс» выступала против этой сделки, опасаясь насчет физической формы Балотелли, которого ранее видели пьяным на улицах Неаполя.

Напомним, Балотелли сейчас находится в статусе свободного агента. Его контракт с турецким «Адана Демирспор» истек в конце июня.

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Руди Галетти Марио Балотелли Коринтианс свободный агент
Олег Дидух Источник: X (Twitter)
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