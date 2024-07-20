Бразильский топ-клуб отказался от подписания Балотелли в последний момент
Скандальный форвард продолжает искать себе новый клуб
Бразильский «Коринтианс» в последний момент отказался от трансфера скандального итальянского форварда Марио Балотелли. Об этом сообщает журналист Руди Галетти.
По его информации, стороны были в шаге от подписания контракта. Однако часть руководства «Коринтианс» выступала против этой сделки, опасаясь насчет физической формы Балотелли, которого ранее видели пьяным на улицах Неаполя.
Напомним, Балотелли сейчас находится в статусе свободного агента. Его контракт с турецким «Адана Демирспор» истек в конце июня.
🚨❌ After reaching a verbal agreement with #Balotelli (2-y, with a salary set at €3m/y), #Corinthians decided not to finalize the deal due to internal disagreements and doubts about his physical condition.— Rudy Galetti (@RudyGaletti) July 19, 2024
⏳ The 🇮🇹 ST is still a free agent.🐓⚽ @valentinfurlan_ @Lemos_Santos pic.twitter.com/c10wp652TX
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