Бразильский топ-клуб отказался от подписания Балотелли в последний момент

Бразильский «Коринтианс» в последний момент отказался от трансфера скандального итальянского форварда Марио Балотелли. Об этом сообщает журналист Руди Галетти.

По его информации, стороны были в шаге от подписания контракта. Однако часть руководства «Коринтианс» выступала против этой сделки, опасаясь насчет физической формы Балотелли, которого ранее видели пьяным на улицах Неаполя.

Напомним, Балотелли сейчас находится в статусе свободного агента. Его контракт с турецким «Адана Демирспор» истек в конце июня.

