Скандальный форвард получил предложение от бразильского топ-клуба
«Коринтианс» хочет подписать Марио Балотелли
Скандальный экс-форвард сборной Италии Марио Балотелли может продолжить карьеру в Бразилии. Об этом сообщает известный итальянский инсайдер Николо Скира.
По его информации, контракт Балотелли предложил «Коринтианс». Бразильцы дают 33-летнему форварду контракт до конца 2025 года с зарплатой в 3 миллиона евро в год плюс 1,5 миллиона бонусов.
Напомним, сейчас Балотелли находится в статусе свободного агента. Его контракт с турецким «Адана Демирспор» истек в конце июня.
Ранее Балотелли был замечен пьяным на улицах Неаполя.
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