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  4. Скандальный форвард получил предложение от бразильского топ-клуба
Бразилия
11 июля 2024, 18:59 |
247
0

Скандальный форвард получил предложение от бразильского топ-клуба

«Коринтианс» хочет подписать Марио Балотелли

11 июля 2024, 18:59 |
247
0
Скандальный форвард получил предложение от бразильского топ-клуба
Getty Images/Global Images Ukraine. Марио Балотелли

Скандальный экс-форвард сборной Италии Марио Балотелли может продолжить карьеру в Бразилии. Об этом сообщает известный итальянский инсайдер Николо Скира.

По его информации, контракт Балотелли предложил «Коринтианс». Бразильцы дают 33-летнему форварду контракт до конца 2025 года с зарплатой в 3 миллиона евро в год плюс 1,5 миллиона бонусов.

Напомним, сейчас Балотелли находится в статусе свободного агента. Его контракт с турецким «Адана Демирспор» истек в конце июня.

Ранее Балотелли был замечен пьяным на улицах Неаполя.

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Коринтианс Марио Балотелли свободный агент Николо Скира
Олег Дидух Источник: Николо Скира
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