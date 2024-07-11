Скандальный форвард получил предложение от бразильского топ-клуба

Скандальный экс-форвард сборной Италии Марио Балотелли может продолжить карьеру в Бразилии. Об этом сообщает известный итальянский инсайдер Николо Скира.

По его информации, контракт Балотелли предложил «Коринтианс». Бразильцы дают 33-летнему форварду контракт до конца 2025 года с зарплатой в 3 миллиона евро в год плюс 1,5 миллиона бонусов.

Напомним, сейчас Балотелли находится в статусе свободного агента. Его контракт с турецким «Адана Демирспор» истек в конце июня.

Ранее Балотелли был замечен пьяным на улицах Неаполя.