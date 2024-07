Всё таки уйдёт? Агент Кварацхелии сделал серьезное заявление

Агент грузинского игрока «Наполи» Хвичи Хварацхелии сделал заявление касаемо будущего его клиента



Как сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо, агент Хвичи сказал следующее: «Его будущее зависит от президента «Наполи». Если он захочет продать Кварацхелию, то Хвича уйдет. Если предложит новый контракт, он его продлит».



В прошедшем сезоне 23-х летний полузащитник провёл на поле 45 матчей, в которых забил 11 голов и отдал 9 ассистов. Стоимость игрока на портале Transfermarkt составляет €80 млн.

🚨🇬🇪 Khvicha Kvaratskhelia’s agent Jugeli: “His future depends on Napoli president. If he wants to sell Kvara, he will leave. If he wants to offer new deal, Kvara will extend”, told @ANobelito.



Napoli plans, very clear: new deal has been offered to Kvaratskhelia, not for sale. pic.twitter.com/i9b4FH7yfJ