Всё таки уйдёт? Агент Кварацхелии сделал серьезное заявление
Вокруг будущего игрока ходит много слухов
Агент грузинского игрока «Наполи» Хвичи Хварацхелии сделал заявление касаемо будущего его клиента
Как сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо, агент Хвичи сказал следующее: «Его будущее зависит от президента «Наполи». Если он захочет продать Кварацхелию, то Хвича уйдет. Если предложит новый контракт, он его продлит».
В прошедшем сезоне 23-х летний полузащитник провёл на поле 45 матчей, в которых забил 11 голов и отдал 9 ассистов. Стоимость игрока на портале Transfermarkt составляет €80 млн.
🚨🇬🇪 Khvicha Kvaratskhelia’s agent Jugeli: “His future depends on Napoli president. If he wants to sell Kvara, he will leave. If he wants to offer new deal, Kvara will extend”, told @ANobelito.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 11, 2024
Napoli plans, very clear: new deal has been offered to Kvaratskhelia, not for sale. pic.twitter.com/i9b4FH7yfJ
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