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  4. Всё таки уйдёт? Агент Кварацхелии сделал серьезное заявление
Италия
11 июля 2024, 18:41 |
791
0

Всё таки уйдёт? Агент Кварацхелии сделал серьезное заявление

Вокруг будущего игрока ходит много слухов

11 июля 2024, 18:41 |
791
0
Всё таки уйдёт? Агент Кварацхелии сделал серьезное заявление
Getty Images/Global Images Ukraine. Хвича Хварацхелия

Агент грузинского игрока «Наполи» Хвичи Хварацхелии сделал заявление касаемо будущего его клиента

Как сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо, агент Хвичи сказал следующее: «Его будущее зависит от президента «Наполи». Если он захочет продать Кварацхелию, то Хвича уйдет. Если предложит новый контракт, он его продлит».

В прошедшем сезоне 23-х летний полузащитник провёл на поле 45 матчей, в которых забил 11 голов и отдал 9 ассистов. Стоимость игрока на портале Transfermarkt составляет €80 млн.

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Хвича Кварацхелия трансферы Наполи трансферы Серии A Фабрицио Романо
Алексей Тиньков Источник: Фабрицио Романо
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