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Чемпионат Европы
11 июля 2024, 12:58 | Обновлено 11 июля 2024, 13:02
282
0

Владимир НИКИТИН: «В победе Англии большая заслуга Саутгейта»

Бывший защитник сборной Украины – о выходе Англии в финал Евро

11 июля 2024, 12:58 | Обновлено 11 июля 2024, 13:02
282
0
Владимир НИКИТИН: «В победе Англии большая заслуга Саутгейта»
ФК Металлург. Владимир Микитин

Бывший игрок национальной сборной Украины по футболу Владимир Микитин эксклюзивно для Sport.ua поделился впечатлениями о втором полуфинальном поединке Евро-2024 между сборными Англии и Нидерландов:

– Отчетное противостояние мне понравилось больше, чем первый полуфинал Испания – Франция. Возможно, потому, что Англия и Нидерланды прибавляли уже по ходу континентального чемпионата и к очному поединку подошли в боевых кондициях.

На мой взгляд, рулевой британцев Саутгейт был хитрее своего коллеги Кумана. Англичане имели преимущество в середине поля благодаря мобильности своих полузащитников, их продуманным перемещениям, что позволяло создавать численное преимущество на определенных участках поля, заставляя визави нервничать. Не выбил из колеи англичан и быстро пропущенный мяч. Саутгейт был более гибким и в стратегическом аспекте, когда в середине второго тайма не побоялся заменить, казалось, неприкосновенного лидера нападения Кейна. И не прогадал: вышедший вместо Кейна Уоткинс под занавес поединка забил победный гол.

Как по мне, англичане, которые на старте финальной части Евро-2024 ничем не впечатляли, вчера заслужили победу. Сказались не только продуманные решения Саутгейта, но и более высокое индивидуальное мастерство его подопечных.

Ранее защитник сборной Нидерландов Дюмфрис оценил пенальти в матче с Англией.

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Дмитро Вербинський
Дмитро Вербинський Sport.ua
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