Защитник Александрии: «Могли еще до перерыва закрывать игру с Левым Берегом

Игрок «Александрии» Юрий Копина эксклюзивно для Sport.ua поделился впечатлениями от поединка 22 тура УПЛ с «Левым Берегом», в котором «горожане» отпраздновали викторию со счетом 1:0:

«Я после довольно длительного перерыва вышел в стартовом составе и важно было доказать, что тренерский штаб не ошибся в своем выборе. Поскольку сохранили свои владения нетронутыми, то можно сказать, что защита справилась со своими обязанностями. Хотя где-то сами усложнили себе жизнь, ведь еще до перерыва могли забить второй раз и закрыть матч.

Следует отдать должное хозяевам, которые пытались оказать упорное сопротивление поэтому значимость добытых трех очков растет. Они ценны и потому, что у «Александрии» в эти дни очень насыщенный график официальных матчей, ведь 2 апреля сыграем на Кубок с «Шахтером», а затем в УПЛ – с «Кривбассом». И важно пройти этот игровой отрезок с максимальной пользой для команды».

Сейчас в активе «Александрии» 50 очков и она занимает второе место в чемпионате.

Ранее мы сообщали, что главный тренер «Александрии» Руслан Ротань поделился эмоциями после победы над «Левым Берегом».