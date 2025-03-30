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  4. Защитник Александрии: «Могли еще до перерыва закрывать игру с Левым Берегом
Украина. Премьер лига
30 марта 2025, 14:31 |
86
0

Защитник Александрии: «Могли еще до перерыва закрывать игру с Левым Берегом

Юрий Копина о победной игре с киевлянами

30 марта 2025, 14:31 |
86
0
Защитник Александрии: «Могли еще до перерыва закрывать игру с Левым Берегом
ФК Александрия. Юрий Копына

Игрок «Александрии» Юрий Копина эксклюзивно для Sport.ua поделился впечатлениями от поединка 22 тура УПЛ с «Левым Берегом», в котором «горожане» отпраздновали викторию со счетом 1:0:

«Я после довольно длительного перерыва вышел в стартовом составе и важно было доказать, что тренерский штаб не ошибся в своем выборе. Поскольку сохранили свои владения нетронутыми, то можно сказать, что защита справилась со своими обязанностями. Хотя где-то сами усложнили себе жизнь, ведь еще до перерыва могли забить второй раз и закрыть матч.

Следует отдать должное хозяевам, которые пытались оказать упорное сопротивление поэтому значимость добытых трех очков растет. Они ценны и потому, что у «Александрии» в эти дни очень насыщенный график официальных матчей, ведь 2 апреля сыграем на Кубок с «Шахтером», а затем в УПЛ – с «Кривбассом». И важно пройти этот игровой отрезок с максимальной пользой для команды».

Сейчас в активе «Александрии» 50 очков и она занимает второе место в чемпионате.

Ранее мы сообщали, что главный тренер «Александрии» Руслан Ротань поделился эмоциями после победы над «Левым Берегом».

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Юрий Копына чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Левый Берег - Александрия Левый Берег Киев Александрия инсайд
Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
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