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  4. МБАППЕ: «У Погбы нужно было попросить мяч, побежать и опустить голову»
Чемпионат Европы
05 июля 2024, 05:47 | Обновлено 05 июля 2024, 05:48
483
0

МБАППЕ: «У Погбы нужно было попросить мяч, побежать и опустить голову»

Нападающий рассказал об изменениях в стиле игры сборной Франции

05 июля 2024, 05:47 | Обновлено 05 июля 2024, 05:48
483
0
МБАППЕ: «У Погбы нужно было попросить мяч, побежать и опустить голову»
Getty Images/Global Images Ukraine. Килиан Мбаппе

Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе рассказал об изменениях в стиле игры в национальной команде.

«Многие вспоминают, как мы играли, когда я только пришел в сборную. Но у нас были другие игроки. Например, в центре играл Поль Погба. С ним нужно было просто опустить голову, побежать, попросить мяч – и он у тебя в ногах.

Как нападающий, ты должен проанализировать, с игроками какого типа ты играешь, и постараться поставить их в лучшие условия. С теми игроками, которые есть сейчас, возможно, мы меньше атакуем пространство за спинами защитников, потому что у партнеров не совсем те характеристики, чтобы отправлять меня туда», – рассказал француз.

За 3 сыгранных матча на Евро-2024 у французского нападающего на счету лишь 1 гол – с пенальти в матче против Польши.

В 1/4 финала континентального турнира подопечные Дидье Дешама встретятся с Португалией. Игра пройдет 5 июля и начнётся в 22:00 по киевскому времени.

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сборная Франции по футболу Евро-2024 Килиан Мбаппе Поль Погба
Алексей Тиньков Источник: RMC Sport
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