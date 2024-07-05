МБАППЕ: «У Погбы нужно было попросить мяч, побежать и опустить голову»

Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе рассказал об изменениях в стиле игры в национальной команде.



«Многие вспоминают, как мы играли, когда я только пришел в сборную. Но у нас были другие игроки. Например, в центре играл Поль Погба. С ним нужно было просто опустить голову, побежать, попросить мяч – и он у тебя в ногах.

Как нападающий, ты должен проанализировать, с игроками какого типа ты играешь, и постараться поставить их в лучшие условия. С теми игроками, которые есть сейчас, возможно, мы меньше атакуем пространство за спинами защитников, потому что у партнеров не совсем те характеристики, чтобы отправлять меня туда», – рассказал француз.



За 3 сыгранных матча на Евро-2024 у французского нападающего на счету лишь 1 гол – с пенальти в матче против Польши.



В 1/4 финала континентального турнира подопечные Дидье Дешама встретятся с Португалией. Игра пройдет 5 июля и начнётся в 22:00 по киевскому времени.