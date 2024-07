Сенсационная новозеландка выбила чемпионку US Open 2021 из Уимблдона-2024

Чемпионка US Open 2021 из Великобритании Эмма Радукану (WTA 135) завершила выступления на Уимблдоне-2024.

В 1/8 финала британка в трех сетах проиграла Лулу Сан (Новая Зеландия, WTA 123) за 2 часа и 45 минут.

Уимблдон-2024. 1/8 финала

Лулу Сан (Новая Зеландия) [Q] – Эмма Радукану (Великобритания) – 6:2, 5:7, 6:2

Это была первая встреча соперниц. Ранее Радукану снялась со смешанного парного разряда из-за повреждения правого запястья.

Лулу Сан стартовала на травяном мейджоре из квалификации. На своем пути она уже обыграла Мириам Булгару, Габриэлу Кнутсон, Александру Эалу, Чжэн Циньвень, Юлию Стародубцеву, Чжу Линь и теперь Радукану.

Лулу Сан стала только второй представительницей Новой Зеландии, которая добралась до четвертьфинала турнира серии Grand Slam. Впервые это удалось Белинде Кордвелл на Australian Open 1989, где она дошла до 1/2 финала.

В 1/4 финала 23-летняя Лулу сыграет против Донны Векич, которая в своем поединке 4-го раунда одолела Паулу Бадосу со счетом 6:2, 1:6, 6:4.

