Украинская бригада будет обслуживать матч квалификации женского Евро-2025

Украинская бригада арбитров будет работать на матче квалификационного раунда женского Евро-2025.

На поединок Лиге С (4 группа) между командами Болгарии и Казахстана назначены украинские судьи

Главным рефери выступит Кристина Козорог. На линиях ей помогут Марина Стрелецкая и Александра Вдовина.

Обязанности четвертого судьи будет исполнять Анастасия Романюк.

Поединок состоится 16 июля в Софии и начнется в 20.00 по киевскому времени.