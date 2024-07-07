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Украина. Премьер лига
07 июля 2024, 22:43 | Обновлено 07 июля 2024, 23:01
34
0

Украинская бригада будет обслуживать матч квалификации женского Евро-2025

Кристина Козорог и ее коллеги назначены на матч между Болгарией и Казахстаном

07 июля 2024, 22:43 | Обновлено 07 июля 2024, 23:01
34
0
Украинская бригада будет обслуживать матч квалификации женского Евро-2025
УАФ. Кристина Козорог

Украинская бригада арбитров будет работать на матче квалификационного раунда женского Евро-2025.

На поединок Лиге С (4 группа) между командами Болгарии и Казахстана назначены украинские судьи

Главным рефери выступит Кристина Козорог. На линиях ей помогут Марина Стрелецкая и Александра Вдовина.

Обязанности четвертого судьи будет исполнять Анастасия Романюк.

Поединок состоится 16 июля в Софии и начнется в 20.00 по киевскому времени.

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Николай Степанюк Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
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