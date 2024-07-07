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07 июля 2024, 18:55 | Обновлено 07 июля 2024, 19:08
84
0

СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 7 июля

Важные события во всех видах спорта совместно от Sport.ua и GGBET

07 июля 2024, 18:55 | Обновлено 07 июля 2024, 19:08
84
0
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 7 июля
Getty Images/Global Images Ukraine. Эмма Радукану

В воскресенье, 7 июля, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBET.

ТЕННИС

18:45 Томми Пол – Роберто Баутиста Агут

Ggbet 1.14 – 5.95

19:00 Лулу Сан – Эмма Радукану

Ggbet 4.80 – 1.19

20:30 Эмма Наварро – Коко Гофф

Ggbet 3.85 – 1.27

КИБЕРСПОРТ

19:00 nouns – LGD Gaming

Ggbet 2.08 – 1.78

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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