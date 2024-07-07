Другие новости07 июля 2024, 18:55 | Обновлено 07 июля 2024, 19:08
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СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 7 июля
Важные события во всех видах спорта совместно от Sport.ua и GGBET
07 июля 2024, 18:55 | Обновлено 07 июля 2024, 19:08
84
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В воскресенье, 7 июля, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBET.
ТЕННИС
18:45 Томми Пол – Роберто Баутиста Агут
19:00 Лулу Сан – Эмма Радукану
20:30 Эмма Наварро – Коко Гофф
КИБЕРСПОРТ
19:00 nouns – LGD Gaming
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