СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 7 июля

В воскресенье, 7 июля, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBET.

ТЕННИС

18:45 Томми Пол – Роберто Баутиста Агут

1.14 – 5.95

19:00 Лулу Сан – Эмма Радукану

4.80 – 1.19

20:30 Эмма Наварро – Коко Гофф

3.85 – 1.27

КИБЕРСПОРТ

19:00 nouns – LGD Gaming

2.08 – 1.78