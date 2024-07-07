Стала известна половина участников 1/4 финала Уимблдона-2024 у мужчин
Карлос Алькарас встретится с Томми Полом, Янник Синнер проведет поединок с Даниилом Медведевым
7 июля на кортах Уимблдона-2024 состоялись матчи 1/8 финала в верхней части мужской сетки.
Лидер рейтинга АТР Янник Синнер одолел Бена Шелтона. Далее итальянец встретится с Даниилом Медведевым, который на отказе прошел Григора Димитрова.
В 5-м гейме 1-го сета при счете 3:2* на приеме Димитров неудачно упал, а после взял медицинский тайм-аут. Григор проиграл 3 гейма подряд и решил сняться с поединка.
В еще одном четвертьфинале сойдутся Карлос Алькарас и Томми Пол. Испанец выиграл у Уго Умбера, а американец оказался сильнее Роберто Баутисту Агута.
8 июля на Уимблдоне пройдут встречи 1/8 финала в нижней части мужской сетки.
Уимблдон-2024. 1/8 финала
Верхняя часть сетки
Янник Синнер [1] – Бен Шелтон [14] – 6:2, 6:4, 7:6 (11:9)
Григор Димитров [10] – Даниил Медведев [5] – 3:5, RET., Димитров
Карлос Алькарас [3] – Уго Умбер [16] – 6:3, 6:4, 1:6, 7:5
Томми Пол [12] – Роберто Баутиста Агут – 6:2, 7:6 (7:3), 6:2
Уимблдон-2024. Пары 1/4 финала
Верхняя часть сетки
Янник Синнер [1] – Даниил Медведев [5]
Карлос Алькарас [3] – Томми Пол [12]
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