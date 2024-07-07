Стала известна половина участников 1/4 финала Уимблдона-2024 у мужчин

7 июля на кортах Уимблдона-2024 состоялись матчи 1/8 финала в верхней части мужской сетки.

Лидер рейтинга АТР Янник Синнер одолел Бена Шелтона. Далее итальянец встретится с Даниилом Медведевым, который на отказе прошел Григора Димитрова.

В 5-м гейме 1-го сета при счете 3:2* на приеме Димитров неудачно упал, а после взял медицинский тайм-аут. Григор проиграл 3 гейма подряд и решил сняться с поединка.

В еще одном четвертьфинале сойдутся Карлос Алькарас и Томми Пол. Испанец выиграл у Уго Умбера, а американец оказался сильнее Роберто Баутисту Агута.

8 июля на Уимблдоне пройдут встречи 1/8 финала в нижней части мужской сетки.

Уимблдон-2024. 1/8 финала

Верхняя часть сетки

Янник Синнер [1] – Бен Шелтон [14] – 6:2, 6:4, 7:6 (11:9)

Григор Димитров [10] – Даниил Медведев [5] – 3:5, RET., Димитров

Карлос Алькарас [3] – Уго Умбер [16] – 6:3, 6:4, 1:6, 7:5

Томми Пол [12] – Роберто Баутиста Агут – 6:2, 7:6 (7:3), 6:2

Уимблдон-2024. Пары 1/4 финала

Верхняя часть сетки

Янник Синнер [1] – Даниил Медведев [5]

Карлос Алькарас [3] – Томми Пол [12]