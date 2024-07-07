Две украинки проведут очный поединок на старте турнира WTA 125 в Швеции
Юлия Стародубцева и Катарина Завацкая сыграют в 1/16 финала соревнований в Бостаде
8 июля стартует грунтовой турнир серии WTA 125 в Бостаде (Швеция).
На этих кортах выступят две украинские теннисистки: Катарина Завацкая (WTA 197) и Юлия Стародубцева (WTA 153).
Девушки проведут очный поединок уже в 1/16 финала. Старт поединка – 8 июля в 12:00 по Киеву.
Ранее соперницы играли между собой только 1 раз. В 1-м раунде квалификации Ролан Гаррос 2024 Стародубцева одолела Завацкую со счетом 6:3, 7:6 (7:4).
В 1/8 финала одну из украинок будет ждать победительница противостояния Анна-Каролина Шмидлова (Словакия, WTA 74) – Екатерина Макарова (WTA 177).
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