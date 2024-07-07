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WTA
07 июля 2024, 23:10 | Обновлено 07 июля 2024, 23:13
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0

Две украинки проведут очный поединок на старте турнира WTA 125 в Швеции

Юлия Стародубцева и Катарина Завацкая сыграют в 1/16 финала соревнований в Бостаде

07 июля 2024, 23:10 | Обновлено 07 июля 2024, 23:13
255
0
Две украинки проведут очный поединок на старте турнира WTA 125 в Швеции
Getty Images/Global Images Ukraine. Юлия Стародубцева

8 июля стартует грунтовой турнир серии WTA 125 в Бостаде (Швеция).

На этих кортах выступят две украинские теннисистки: Катарина Завацкая (WTA 197) и Юлия Стародубцева (WTA 153).

Девушки проведут очный поединок уже в 1/16 финала. Старт поединка – 8 июля в 12:00 по Киеву.

Ранее соперницы играли между собой только 1 раз. В 1-м раунде квалификации Ролан Гаррос 2024 Стародубцева одолела Завацкую со счетом 6:3, 7:6 (7:4).

В 1/8 финала одну из украинок будет ждать победительница противостояния Анна-Каролина Шмидлова (Словакия, WTA 74) – Екатерина Макарова (WTA 177).

ТУРНИРНАЯ СЕТКА

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WTA Бостад Катарина Завацкая Юлия Стародубцева
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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