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  4. Франция – самая слабая. Обнародован рейтинг полуфиналистов Евро-2024
Чемпионат Европы
08 июля 2024, 00:14 | Обновлено 08 июля 2024, 00:30
371
1

Франция – самая слабая. Обнародован рейтинг полуфиналистов Евро-2024

Испания считается главным фаворитом ЧЕ, который проходит на полях Германии

08 июля 2024, 00:14 | Обновлено 08 июля 2024, 00:30
371
1
Франция – самая слабая. Обнародован рейтинг полуфиналистов Евро-2024
Getty Images/Global Images Ukraine. Сборная Испании

Завершились четвертьфинальные матчи Евро-2024. В полуфинал турнира вышли сборные Франции, Англии, Испании и Нидерландов.

В полуфинале французы сыграют с испанцами, а англичанам будут противостоять нидерландцы.

После завершения матчей 1/4 финала Евро-2024 авторитетное издание The Guardian обновило рейтинг сборных, которые продолжают участвовать в турнире.

Первое место заняла сборная Испании. Вторую строчку заняли нидерландцы, третьи – англичане. Самой слабой сборной, которая сыграет в полуфинале, The Guardian назвал Францию.

Рейтинг сборных, которые сыграют в полуфинале Евро-2024, по версии The Guardian

  1. Испания
  2. Нидерланды
  3. Англия
  4. Франция
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Дмитро Олійник Источник: The Guardian
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Saar
Згоден. Але Нідерланди !
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