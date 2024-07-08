Франция – самая слабая. Обнародован рейтинг полуфиналистов Евро-2024
Испания считается главным фаворитом ЧЕ, который проходит на полях Германии
Завершились четвертьфинальные матчи Евро-2024. В полуфинал турнира вышли сборные Франции, Англии, Испании и Нидерландов.
В полуфинале французы сыграют с испанцами, а англичанам будут противостоять нидерландцы.
После завершения матчей 1/4 финала Евро-2024 авторитетное издание The Guardian обновило рейтинг сборных, которые продолжают участвовать в турнире.
Первое место заняла сборная Испании. Вторую строчку заняли нидерландцы, третьи – англичане. Самой слабой сборной, которая сыграет в полуфинале, The Guardian назвал Францию.
Рейтинг сборных, которые сыграют в полуфинале Евро-2024, по версии The Guardian
- Испания
- Нидерланды
- Англия
- Франция
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Украинка и Тимеа Бабош обыграли тандем Николь Мелихар / Эллен Перес
В полуфиналах сыграют: Испания – Франция, Нидерланды – Англия