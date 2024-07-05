5 июля в 22:00 в немецком Гамбурге состоится матч 1/4 финала Евро-2024 между сборными Португалии и Франции.

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Сборная Португалии выиграла группу F (6 очков), одержав победы над Чехией (2:1) и Турцией (3:0) и проиграв Грузии (0:2).

Команда Франции заняла второе место в группе D (5 баллов), выиграв у Австрии (1:0) и сыграв вничью с Нидерландами (0:0) и Польшей (1:1).

В 1/8 финала Португалия выиграла серию пенальти у Словении (0:0, пен. 3:0), а Франция взяла верх над Бельгией (1:0).

Победитель этого матча в 1/2 финала сыграет против лучшего в противостоянии Испании и Германии.

Португалия – Франция. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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