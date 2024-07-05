Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Португалия – Франция. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Евро
Португалия
05.07.2024 22:00 - : -
Франция
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Чемпионат Европы
05 июля 2024, 03:01 | Обновлено 05 июля 2024, 05:18
45
0

Португалия – Франция. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 5 июля в 22:00 матч 1/4 финала Евро-2024 в Гамбурге

05 июля 2024, 03:01 | Обновлено 05 июля 2024, 05:18
45
0
Португалия – Франция. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

5 июля в 22:00 в немецком Гамбурге состоится матч 1/4 финала Евро-2024 между сборными Португалии и Франции.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Сборная Португалии выиграла группу F (6 очков), одержав победы над Чехией (2:1) и Турцией (3:0) и проиграв Грузии (0:2).

Команда Франции заняла второе место в группе D (5 баллов), выиграв у Австрии (1:0) и сыграв вничью с Нидерландами (0:0) и Польшей (1:1).

В 1/8 финала Португалия выиграла серию пенальти у Словении (0:0, пен. 3:0), а Франция взяла верх над Бельгией (1:0).

Победитель этого матча в 1/2 финала сыграет против лучшего в противостоянии Испании и Германии.

Португалия – Франция. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляцию проводит видеосервис MEGOGO

GG.BET
Сделать ставку Зробити ставку
По теме:
Где смотреть онлайн матч 1/4 финала Евро-2024 Португалия – Франция
Португалия – Франция. Прогноз и анонс на матч чемпионата Европы
Известно изменение, которое Дешам внесет в состав Франции на Португалию
сборная Португалии по футболу Евро-2024 смотреть онлайн сборная Франции по футболу Португалия - Франция
Николай Степанюк
Николай Степанюк Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Днепр-1 может спастись. Сенсационный вариант для представителя УПЛ
Футбол | 04 июля 2024, 21:13 10
Днепр-1 может спастись. Сенсационный вариант для представителя УПЛ
Днепр-1 может спастись. Сенсационный вариант для представителя УПЛ

Днепровский клуб может объединиться с командой из Первой Лиги

100 миллионов евро. Реал определил цену, за которую продаст суперзвезду
Футбол | 04 июля 2024, 21:56 2
100 миллионов евро. Реал определил цену, за которую продаст суперзвезду
100 миллионов евро. Реал определил цену, за которую продаст суперзвезду

Мадридский клуб может продать Родриго

Англия – самая слабая. Названа сильнейшая сборная четвертьфиналов Евро-2024
Футбол | 04.07.2024, 07:01
Англия – самая слабая. Названа сильнейшая сборная четвертьфиналов Евро-2024
Англия – самая слабая. Названа сильнейшая сборная четвертьфиналов Евро-2024
Расписание матчей с участием украинок на Уимблдоне на 5 июля
Теннис | 05.07.2024, 00:15
Расписание матчей с участием украинок на Уимблдоне на 5 июля
Расписание матчей с участием украинок на Уимблдоне на 5 июля
Лунин ошеломил руководство Реала решением о своем будущем
Футбол | 04.07.2024, 07:48
Лунин ошеломил руководство Реала решением о своем будущем
Лунин ошеломил руководство Реала решением о своем будущем
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Леоненко посоветовал 2 ветеранам закончить карьеру в сборной Украины
Леоненко посоветовал 2 ветеранам закончить карьеру в сборной Украины
04.07.2024, 11:11 11
Футбол
МИЛЕВСКИЙ: Рыбалка выиграл у Суркиса приличную сумму в самолете после Челси
МИЛЕВСКИЙ: Рыбалка выиграл у Суркиса приличную сумму в самолете после Челси
04.07.2024, 04:28 1
Мир азарта
ФОТО. Красюк отреагировал на совместное обращение Фьюри и Аль-Шейха к Усику
ФОТО. Красюк отреагировал на совместное обращение Фьюри и Аль-Шейха к Усику
03.07.2024, 11:14 4
Бокс
ВИДЕО. Стало известно, что сказал Орбан Реброву на встрече с Зеленским
ВИДЕО. Стало известно, что сказал Орбан Реброву на встрече с Зеленским
03.07.2024, 06:55 19
Футбол
Обновлен список фаворитов на Золотой мяч 2024. 16-летний почти обошел Месси
Обновлен список фаворитов на Золотой мяч 2024. 16-летний почти обошел Месси
03.07.2024, 08:20 20
Футбол
Шапаренко не хочет переходить в Лацио. Стала известна причина
Шапаренко не хочет переходить в Лацио. Стала известна причина
04.07.2024, 08:18 43
Футбол
Спарринг-партнер Фьюри назвал фаворита в реванше Тайсона с Усиком
Спарринг-партнер Фьюри назвал фаворита в реванше Тайсона с Усиком
03.07.2024, 15:36
Бокс
Сетка плей-офф. Определены все четвертьфинальные пары Евро-2024
Сетка плей-офф. Определены все четвертьфинальные пары Евро-2024
03.07.2024, 06:23 9
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем