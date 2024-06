Полузащитник ПСЖ может перейти в Манчестер Юнайтед

Полузащитник «ПСЖ» Мануэль Угарте может перейти в «Манчестер Юнайтед».



Об этом сообщил итальянский инсайдер Фабрицио Романо. В последние часы «Манчестер Юнайтед» и «ПСЖ» снова контактировали по поводу Мануэля Угарте. Угарте также интересуется другими клубами. «ПСЖ» готов продать его этим летом, и ожидается, что он покинет клуб. Он был бы готов присоединиться к «Юнайтед» даже без Лиги чемпионов. Однако конкретного предложения от английского клуба пока нет.



В этом сезоне 23-х летний уругваец провёл 37 матчей за парижский клуб. Портал Transfermarkt оценивает игрока стоимостью €45 млн.

🚨🔴 Manchester United and PSG have been in touch again in the recent hours for Manuel Ugarte.



Ugarte has interest also from other clubs, PSG are open to selling him this summer and he’s expected to leave.



He’d be open to joining United even without UCL. Still no formal bid. pic.twitter.com/k0NW9shDmq