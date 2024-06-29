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Англия
29 июня 2024, 02:47 | Обновлено 29 июня 2024, 02:49
95
0

Полузащитник ПСЖ может перейти в Манчестер Юнайтед

Манкунианцы ведут переговоры о переходе Мануэля Угарте

29 июня 2024, 02:47 | Обновлено 29 июня 2024, 02:49
95
0
Полузащитник ПСЖ может перейти в Манчестер Юнайтед
Getty Images/Global Images Ukraine. Мануэль Угарте

Полузащитник «ПСЖ» Мануэль Угарте может перейти в «Манчестер Юнайтед».

Об этом сообщил итальянский инсайдер Фабрицио Романо. В последние часы «Манчестер Юнайтед» и «ПСЖ» снова контактировали по поводу Мануэля Угарте. Угарте также интересуется другими клубами. «ПСЖ» готов продать его этим летом, и ожидается, что он покинет клуб. Он был бы готов присоединиться к «Юнайтед» даже без Лиги чемпионов. Однако конкретного предложения от английского клуба пока нет.

В этом сезоне 23-х летний уругваец провёл 37 матчей за парижский клуб. Портал Transfermarkt оценивает игрока стоимостью €45 млн.

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трансферы ПСЖ трансферы Лиги 1 трансферы АПЛ Манчестер Юнайтед
Алексей Тиньков Источник: X (Twitter)
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