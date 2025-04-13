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Англия
13 апреля 2025, 20:12 | Обновлено 13 апреля 2025, 20:52
78
0

ВИДЕО. Дубль Барнса принес Ньюкаслу победу в топ-поединке против МЮ

В начале второго тайма хозяева поля получили перевес

13 апреля 2025, 20:12 | Обновлено 13 апреля 2025, 20:52
78
0
ВИДЕО. Дубль Барнса принес Ньюкаслу победу в топ-поединке против МЮ
Getty Images/Global Images Ukraine

13 апреля в 18:30 проходит матч 32-го тура Английской Премьер-лиги.

«Ньюкасл» принимает «Манчестер Юнайтед» на стадионе «Сент-Джеймс Парк».

Все голы матча АПЛ можно увидеть LIVE в Telegram-канале 100 минут АПЛ

После перерыва победу сорокам принес дубль Харви Барнса, а финальную точку поставил бразилец Бруно Гимараеш (4:1).

Голы во втором тайме: Харви Барнс, 49, 64, Бруно Гимараес, 77

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Манчестер Юнайтед Ньюкасл чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига видео голов и обзор Ньюкасл - Манчестер Юнайтед Харви Барнс Бруно Гимараеш
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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