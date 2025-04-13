ЛЕВАНДОВСКИ: «Ямаль, нам стоит подождать твоего 18-летия»

Польский нападающий каталонской «Барселоны» Роберт Левандовски объяснил, почему не танцует с испанским вингером «сине-гранатовых» Ламином Ямалем во время празднования голов:

«Потому что ему еще нет 18 лет. Мы подождем, пока ему исполнится 18, и тогда мы сможем потусоваться вместе... Я говорю ему: «Ламин, нам стоит подождать, пока тебе исполнится 18, и после этого, возможно, мы сможем где-то потанцевать».

Интересно, что ранее сообщалось, что Ламин Ямаль, несмотря на хорошие отношения с Робертом Левандовски, хочет видеть в стартовом составе «Барселоны» Феррана Торреса.