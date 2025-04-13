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  4. ЛЕВАНДОВСКИ: «Ямаль, нам стоит подождать твоего 18-летия»
Испания
13 апреля 2025, 22:06 |
437
0

ЛЕВАНДОВСКИ: «Ямаль, нам стоит подождать твоего 18-летия»

Польский форвард рассказал, почему отказался танцевать с суперталантом «Барселоны»

13 апреля 2025, 22:06 |
437
0
ЛЕВАНДОВСКИ: «Ямаль, нам стоит подождать твоего 18-летия»
Getty Images/Global Images Ukraine

Польский нападающий каталонской «Барселоны» Роберт Левандовски объяснил, почему не танцует с испанским вингером «сине-гранатовых» Ламином Ямалем во время празднования голов:

«Потому что ему еще нет 18 лет. Мы подождем, пока ему исполнится 18, и тогда мы сможем потусоваться вместе... Я говорю ему: «Ламин, нам стоит подождать, пока тебе исполнится 18, и после этого, возможно, мы сможем где-то потанцевать».

Интересно, что ранее сообщалось, что Ламин Ямаль, несмотря на хорошие отношения с Робертом Левандовски, хочет видеть в стартовом составе «Барселоны» Феррана Торреса.

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Ламин Ямаль Роберт Левандовски Барселона Ла Лига чемпионат Испании по футболу
Дмитрий Вус Источник: Goal.com
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