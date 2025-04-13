Милевский отреагировал на террористический удар рф по Сумам

В воскресенье, 13 апреля 2024 года, россия совершила очередную террористическую атаку на Украину.

Недогосударство-агрессор ударила баллистическими ракетами по центру Сум, убив по меньшей мере 34 человека, 2 из которых – дети. Еще более 117 человек в результате удара получили ранения различной степени тяжести.

На действия страны-террориста отреагировал бывший футболист национальной сборной Украины и киевского «Динамо» Артем Милевский. Правда, сначала экс-игрок, похоже, забыл о трагических событиях, опубликовав видео со следующими словами:

«Всем привет. Воскресенье. Замечательный день. Желаю всем хорошей недели, с праздником, скоро Пасха. Погода топ. Всем всего хорошего».

Позже Артем исправился и в своем чате добавил:

«Хотя конечно п***ец, а не праздник, если утро вспоминать».