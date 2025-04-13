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  4. Милевский отреагировал на террористический удар рф по Сумам
Украина
13 апреля 2025, 21:52 |
949
5

Милевский отреагировал на террористический удар рф по Сумам

Сначала Артем поздравил всех с праздником Вербного воскресенья

13 апреля 2025, 21:52 |
949
5
Милевский отреагировал на террористический удар рф по Сумам
Instagram. Артем Милевский

В воскресенье, 13 апреля 2024 года, россия совершила очередную террористическую атаку на Украину.

Недогосударство-агрессор ударила баллистическими ракетами по центру Сум, убив по меньшей мере 34 человека, 2 из которых – дети. Еще более 117 человек в результате удара получили ранения различной степени тяжести.

На действия страны-террориста отреагировал бывший футболист национальной сборной Украины и киевского «Динамо» Артем Милевский. Правда, сначала экс-игрок, похоже, забыл о трагических событиях, опубликовав видео со следующими словами:

«Всем привет. Воскресенье. Замечательный день. Желаю всем хорошей недели, с праздником, скоро Пасха. Погода топ. Всем всего хорошего».

Позже Артем исправился и в своем чате добавил:

«Хотя конечно п***ец, а не праздник, если утро вспоминать».

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фехтование Сумы российско-украинская война бомбардировки Артем Милевский Динамо Киев
Дмитрий Вус Источник: Telegram
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Vanil10
дебіл дебілом
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+2
Saar
Який же імбіцил!
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+1
⚒️VITALIY/ ФАН МУРЛЫКИ😸❤️
І оце -  таке обличчя і легенда Динами?
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-2
Показать Скрыть 1 ответ
apepa
Жидёнок из беларусии. Что от него взять??
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-2
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