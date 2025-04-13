Милевский отреагировал на террористический удар рф по Сумам
Сначала Артем поздравил всех с праздником Вербного воскресенья
В воскресенье, 13 апреля 2024 года, россия совершила очередную террористическую атаку на Украину.
Недогосударство-агрессор ударила баллистическими ракетами по центру Сум, убив по меньшей мере 34 человека, 2 из которых – дети. Еще более 117 человек в результате удара получили ранения различной степени тяжести.
На действия страны-террориста отреагировал бывший футболист национальной сборной Украины и киевского «Динамо» Артем Милевский. Правда, сначала экс-игрок, похоже, забыл о трагических событиях, опубликовав видео со следующими словами:
«Всем привет. Воскресенье. Замечательный день. Желаю всем хорошей недели, с праздником, скоро Пасха. Погода топ. Всем всего хорошего».
Позже Артем исправился и в своем чате добавил:
«Хотя конечно п***ец, а не праздник, если утро вспоминать».
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