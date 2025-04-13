Полузащитник Эпицентра: «На старте нам помогли характер и удачные замены»
Николай Миронюк рассказал, почему команда Сергея Нагорняка удачно играет весной
Один из ведущих игроков «Эпицентра» Николай Миронюк эксклюзивно для Sport.ua рассказал, благодаря чему команда из Каменец-Подольского на старте второго этапа одержала две победы подряд – над ЮКСА и «Полтавой».
«Поскольку по ходу матчей мы уступали, то, конечно, пригодились бойцовские качества, которые в ключевой момент помогли добиться взлома.
Также сказались удачно проведенные замены. С командой из Тарасовки Станислав Кристин вывел «Эпицентр» вперед уже через 5 минут после появления на поле. А в Полтаве Глеб Савчук сначала сравнял счет, а затем сделал результативную передачу Даниилу Кравчуку, за которым осталось последнее слово.
Впрочем, несмотря на то, что «Эпицентр» уже на 6 очков оторвался от ближайшего преследователя, мы прекрасно понимаем, что вся борьба за прямые путевки в УПЛ впереди».
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Александр и компания переиграли Ризеспор со счетом 2:0 в 31-м туре чемпионата Турции
Звание регулярного чемпиона разыграют Фабио Уордли и Джаррелл Миллер