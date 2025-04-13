Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Полузащитник Эпицентра: «На старте нам помогли характер и удачные замены»
Украина. Первая лига
13 апреля 2025, 21:59 | Обновлено 13 апреля 2025, 22:09
29
0

Полузащитник Эпицентра: «На старте нам помогли характер и удачные замены»

Николай Миронюк рассказал, почему команда Сергея Нагорняка удачно играет весной

13 апреля 2025, 21:59 | Обновлено 13 апреля 2025, 22:09
29
0
Полузащитник Эпицентра: «На старте нам помогли характер и удачные замены»
ФК Эпицентр. Николай Миронюк

Один из ведущих игроков «Эпицентра» Николай Миронюк эксклюзивно для Sport.ua рассказал, благодаря чему команда из Каменец-Подольского на старте второго этапа одержала две победы подряд – над ЮКСА и «Полтавой».

«Поскольку по ходу матчей мы уступали, то, конечно, пригодились бойцовские качества, которые в ключевой момент помогли добиться взлома.

Также сказались удачно проведенные замены. С командой из Тарасовки Станислав Кристин вывел «Эпицентр» вперед уже через 5 минут после появления на поле. А в Полтаве Глеб Савчук сначала сравнял счет, а затем сделал результативную передачу Даниилу Кравчуку, за которым осталось последнее слово.

Впрочем, несмотря на то, что «Эпицентр» уже на 6 очков оторвался от ближайшего преследователя, мы прекрасно понимаем, что вся борьба за прямые путевки в УПЛ впереди».

По теме:
Турнирная таблица Первой лиги. ЮКСА и Агробизнес разошлись миром
Заря – Верес – 1:2. Гол туда и автогол сюда. Видео голов и обзор матча
Мощный старт – залог успеха. Верес в Киеве удержал победу над Зарей
Эпицентр Каменец-Подольский Первая лига Украины чемпионат Украины по футболу инсайд Сергей Нагорняк Даниил Кравчук
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Возвращение Батагова, где Сикан? Зубков дублем принес победу Трабзонспору
Футбол | 13 апреля 2025, 21:08 7
Возвращение Батагова, где Сикан? Зубков дублем принес победу Трабзонспору
Возвращение Батагова, где Сикан? Зубков дублем принес победу Трабзонспору

Александр и компания переиграли Ризеспор со счетом 2:0 в 31-м туре чемпионата Турции

Не только Усик и Дюбуа. В супертяжелом весе появится шестой чемпион мира
Бокс | 12 апреля 2025, 22:25 0
Не только Усик и Дюбуа. В супертяжелом весе появится шестой чемпион мира
Не только Усик и Дюбуа. В супертяжелом весе появится шестой чемпион мира

Звание регулярного чемпиона разыграют Фабио Уордли и Джаррелл Миллер

ОФИЦИАЛЬНО. Реал на следующий матч выйдет уже с другим тренером
Футбол | 13.04.2025, 08:31
ОФИЦИАЛЬНО. Реал на следующий матч выйдет уже с другим тренером
ОФИЦИАЛЬНО. Реал на следующий матч выйдет уже с другим тренером
Ньюкасл – Ман Юнайтед – 4:1. Дубль Барнса. Видео голов и обзор матча
Футбол | 13.04.2025, 21:23
Ньюкасл – Ман Юнайтед – 4:1. Дубль Барнса. Видео голов и обзор матча
Ньюкасл – Ман Юнайтед – 4:1. Дубль Барнса. Видео голов и обзор матча
Илия ТОПУРИЯ – о войне в Украине: «Даже если Зеленский берет деньги...»
MMA | 13.04.2025, 08:51
Илия ТОПУРИЯ – о войне в Украине: «Даже если Зеленский берет деньги...»
Илия ТОПУРИЯ – о войне в Украине: «Даже если Зеленский берет деньги...»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Уоррен объяснил, почему Усик проиграет свой следующий бой
Уоррен объяснил, почему Усик проиграет свой следующий бой
12.04.2025, 04:55 5
Бокс
Тони Кроос объяснил, для чего Реал проиграл первый матч Арсеналу
Тони Кроос объяснил, для чего Реал проиграл первый матч Арсеналу
12.04.2025, 08:56 13
Футбол
Суперкомпьютер назвал победителя Лиги чемпионов. Это не Барселона
Суперкомпьютер назвал победителя Лиги чемпионов. Это не Барселона
12.04.2025, 01:00 4
Футбол
Перес окончательно решил, кто дальше будет тренировать Реал
Перес окончательно решил, кто дальше будет тренировать Реал
12.04.2025, 00:22 2
Футбол
Легендарный тренер: «Этот парень победит Усика и Мухаммеда Али»
Легендарный тренер: «Этот парень победит Усика и Мухаммеда Али»
12.04.2025, 00:03
Бокс
ФОТО. Президент Динамо стал жить с секретаршей. Его можно понять
ФОТО. Президент Динамо стал жить с секретаршей. Его можно понять
12.04.2025, 03:20 14
Футбол
Кривбасс – Динамо Киев – 0:2. Удаление Попова, 14-й мяч Ваната. Видео голов
Кривбасс – Динамо Киев – 0:2. Удаление Попова, 14-й мяч Ваната. Видео голов
12.04.2025, 16:55 3
Футбол
Тренер сборной Узбекистана высказался о решении Раньери касательно Довбика
Тренер сборной Узбекистана высказался о решении Раньери касательно Довбика
12.04.2025, 15:01 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем