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Испания
11 апреля 2025, 23:42 | Обновлено 12 апреля 2025, 00:20
1412
0

Алонсо решил, что делать с Луниным и Куртуа, когда придет в Реал

Хаби хочет купить еще одного голкипера

11 апреля 2025, 23:42 | Обновлено 12 апреля 2025, 00:20
1412
0
Алонсо решил, что делать с Луниным и Куртуа, когда придет в Реал
Getty Images/Global Images Ukraine. Хаби Алонсо

Главный тренер «Байера» Хаби Алонсо может летом возглавить мадридский «Реал».

По информации испанских СМИ, с приходом Алонсо у «Реала» может появиться новый игрок. Испанский тренер настроен подписать в «Реал» еще одного вратаря. Хаби впечатлен игрой нидерландского вратаря Марка Флеккена из «Брентфорда» – цель испанского тренера купить его в «королевский клуб» уже летом.

В этом сезоне Флеккен провел 32 матча, пропустил 49 голов и шесть раз отыграл на ноль.

Ранее сообщалось, что Хаби Алонсо готов возглавить «Реал» только тогда, когда из клуба уйдет звездный футболист.

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Дмитрий Олейник Источник
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