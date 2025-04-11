Алонсо решил, что делать с Луниным и Куртуа, когда придет в Реал

Главный тренер «Байера» Хаби Алонсо может летом возглавить мадридский «Реал».

По информации испанских СМИ, с приходом Алонсо у «Реала» может появиться новый игрок. Испанский тренер настроен подписать в «Реал» еще одного вратаря. Хаби впечатлен игрой нидерландского вратаря Марка Флеккена из «Брентфорда» – цель испанского тренера купить его в «королевский клуб» уже летом.

В этом сезоне Флеккен провел 32 матча, пропустил 49 голов и шесть раз отыграл на ноль.

Ранее сообщалось, что Хаби Алонсо готов возглавить «Реал» только тогда, когда из клуба уйдет звездный футболист.