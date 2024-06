Он ассистировал Мудрику. Бавария интересуется дорогим защитником Челси

Мюнхенская «Бавария» интересуется английским защитником лондонского «Челси» Леви Колуиллом, сообщает авторитетный немецкий журналист издания Sky Germany Флориан Плеттенберг.

Однако, по информации Evening Standard, 21-летний футболист счастлив в «Челси» и не планирует менять клуб. «Синие» также не хотят прощаться с игроком.

Интересно, что именно Леви Колуилл был тем, кто ассистировал украинцу Михаилу Мудрику, когда тот забил свой первый гол в Английской Премьер-лиге.

В сезоне 2023/24 Леви Колуилл провел 32 матча, отметившись 1 забитым мячом и 1 голевой передачей. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 50 миллионов евро.

Levi #Colwill remains on FC Bayern‘s list, as revealed yesterday. Bayern have been closely considering him, and there have been initial talks.



Vincent Kompany is also a big fan of Colwill. However, Bayern now wants to reach an agreement with Leverkusen first to finalize the… https://t.co/paJddROaHK