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  4. Он ассистировал Мудрику. Бавария интересуется дорогим защитником Челси
Англия
12 июня 2024, 10:02 |
296
0

Он ассистировал Мудрику. Бавария интересуется дорогим защитником Челси

Леви Колуилл может продолжить карьеру в Бундеслиге

12 июня 2024, 10:02 |
296
0
Он ассистировал Мудрику. Бавария интересуется дорогим защитником Челси
Getty Images/Global Images Ukraine. Леви Колуилл

Мюнхенская «Бавария» интересуется английским защитником лондонского «Челси» Леви Колуиллом, сообщает авторитетный немецкий журналист издания Sky Germany Флориан Плеттенберг.

Однако, по информации Evening Standard, 21-летний футболист счастлив в «Челси» и не планирует менять клуб. «Синие» также не хотят прощаться с игроком.

Интересно, что именно Леви Колуилл был тем, кто ассистировал украинцу Михаилу Мудрику, когда тот забил свой первый гол в Английской Премьер-лиге.

В сезоне 2023/24 Леви Колуилл провел 32 матча, отметившись 1 забитым мячом и 1 голевой передачей. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 50 миллионов евро.

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Дмитро Вербинський Источник: X (Twitter)
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