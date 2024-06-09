Еще один мегатрансфер. Реал подпишет звезду Байера за безумную сумму в 2025
Королевский клуб договорился о переходе Флориана Вирца следующим летом
Мадридский «Реал» договорился о трансфере 21-летнего немецкого полузащитника Флориана Вирца из «Байера».
Об этом сообщает испанское издание Marca. По информации источника, стороны достигли соглашения о переходе игрока летом 2025 года.
Источник утверждает, что «Реал» начал прорабатывать возможность этого трансфера еще несколько месяцев назад, а наблюдал за игроком на протяжении всего сезона.
«Байер» намерен потребовать за Вирца около 150 миллионов евро. Действующий контракт Флориана с клубом рассчитан до 30 июня 2027 года, а Transfermarkt оценивает его в 130 миллионов евро.
В прошлом сезоне Флориан Вирц сыграл за «Байер» 49 матчей во всех турнирах, забив 18 голов и сделав 20 результативных передач. Сейчас полузащитник находится в расположении сборной Германии, где готовится к Евро-2024.
Это будет не первый громкий трансфер от руководство «Реала». В прошлом году королевский клуб подписал Джуда Беллингема из «Боруссии» Дортмунд, а недавно объявил о переходе Килиана Мбаппе на правах свободного агента.
🚨NEW: Real Madrid is clear — the objective for summer 2025 is Florian Wirtz.— Madrid Zone (@theMadridZone) June 9, 2024
The club is working to sign him and everything is in order. @jfelixdiaz ✍️ pic.twitter.com/sOIztP7zXf
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