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  4. Еще один мегатрансфер. Реал подпишет звезду Байера за безумную сумму в 2025
Испания
09 июня 2024, 18:31 | Обновлено 09 июня 2024, 18:57
2058
1

Еще один мегатрансфер. Реал подпишет звезду Байера за безумную сумму в 2025

Королевский клуб договорился о переходе Флориана Вирца следующим летом

09 июня 2024, 18:31 | Обновлено 09 июня 2024, 18:57
2058
1
Еще один мегатрансфер. Реал подпишет звезду Байера за безумную сумму в 2025
Getty Images/Global Images Ukraine. Флориан Вирц

Мадридский «Реал» договорился о трансфере 21-летнего немецкого полузащитника Флориана Вирца из «Байера».

Об этом сообщает испанское издание Marca. По информации источника, стороны достигли соглашения о переходе игрока летом 2025 года.

Источник утверждает, что «Реал» начал прорабатывать возможность этого трансфера еще несколько месяцев назад, а наблюдал за игроком на протяжении всего сезона.

«Байер» намерен потребовать за Вирца около 150 миллионов евро. Действующий контракт Флориана с клубом рассчитан до 30 июня 2027 года, а Transfermarkt оценивает его в 130 миллионов евро.

В прошлом сезоне Флориан Вирц сыграл за «Байер» 49 матчей во всех турнирах, забив 18 голов и сделав 20 результативных передач. Сейчас полузащитник находится в расположении сборной Германии, где готовится к Евро-2024.

Это будет не первый громкий трансфер от руководство «Реала». В прошлом году королевский клуб подписал Джуда Беллингема из «Боруссии» Дортмунд, а недавно объявил о переходе Килиана Мбаппе на правах свободного агента.

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Реал Мадрид Байер трансферы трансферы Ла Лиги трансферы Бундеслиги Флориан Вирц
Даниил Агарков Источник: Marca
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Nba37
Реал непобедим ,ещё бы линию защиты укрепить
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