Это будет сложно. Известна трансферная цель Барселоны на лето-2025

Спортивный директор «Барселоны Деку определился с приоритетной трансферной целью на лето 2025 года. По информации испанских СМИ, это атакующий полузащитник «Байера» Флориан Вирц.

Однако подписание MVP сезона в Бундеслиге выглядит трудной задачей по двум причинам. Во-первых – это непростое финансовое положение «Барселоны». Трансферная стоимость Вирца сейчас оценивается в 130 миллионов евро.

Во-вторых – это высокая конкуренция на игрока. Кроме каталонцев, в услугах Вирца заинтересованы также «Реал», «Манчестер Сити», «ПСЖ» и «Ливерпуль».