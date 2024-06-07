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Испания
07 июня 2024, 10:24 | Обновлено 07 июня 2024, 10:26
435
0

Это будет сложно. Известна трансферная цель Барселоны на лето-2025

Каталонцы мечтают подписать Флориана Вирца

07 июня 2024, 10:24 | Обновлено 07 июня 2024, 10:26
435
0
Это будет сложно. Известна трансферная цель Барселоны на лето-2025
Getty Images/Global Images Ukraine. Флориан Вирц

Спортивный директор «Барселоны Деку определился с приоритетной трансферной целью на лето 2025 года. По информации испанских СМИ, это атакующий полузащитник «Байера» Флориан Вирц.

Однако подписание MVP сезона в Бундеслиге выглядит трудной задачей по двум причинам. Во-первых – это непростое финансовое положение «Барселоны». Трансферная стоимость Вирца сейчас оценивается в 130 миллионов евро.

Во-вторых – это высокая конкуренция на игрока. Кроме каталонцев, в услугах Вирца заинтересованы также «Реал», «Манчестер Сити», «ПСЖ» и «Ливерпуль».

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Барселона Байер Флориан Вирц трансферы трансферы Ла Лиги трансферы Бундеслиги
Олег Дидух Источник: Mundo Deportivo
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