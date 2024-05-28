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  4. «Ты сделал это!» Бывший игрок сборной поздравил предателя Украины
Германия
28 мая 2024, 14:21 |
1315
3

«Ты сделал это!» Бывший игрок сборной поздравил предателя Украины

Андрей Воронин порадовался за Ивана Ордеца из «Бохума»

28 мая 2024, 14:21 |
1315
3
«Ты сделал это!» Бывший игрок сборной поздравил предателя Украины
Getty Images/Global Images Ukraine. Иван Ордец

В понедельник, 27 мая 2024 года, состоялся ответный матч за право выступать в Бундеслиге 2024/25 между дюссельдорфской «Фортуной» и «Бохумом».

«Фортуна» из Дюссельдорфа, третья команда Второй Бундеслиги, в первой игре отгрузила три мяча в ворота «Бохума», 16-й команды Бундеслиги (3:0), но проиграла ответный матч с таким же счетом, после чего уступила в серии пенальти.

После матча бывший игрок национальной сборной Украины Андрей Воронин поздравил предателя Украины Ивана Ордеца, выступающего за «Бохум»:

«Ты сделал это!» – написал экс-футболист «Ливерпуля» в Instagram-stories.

Напомним, после начала полномасштабного вторжения России в Украину Иван Ордец в течение нескольких месяцев продолжал жить в москве и играл в корпоративном матче местного «динамо».

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Предатель Ордец чудом остался в Бундеслиге. Бохум сумел отыграть 3 мяча
Андрей Воронин Бохум Бундеслига Иван Ордец чемпионат Германии по футболу Фортуна Дюссельдорф переходные матчи
Дмитро Вербинський Источник: Instagram
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Yevginarius
Іван шльондрець
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+3
Falko
Воронін, ми пам'ятатимемо, що ти зробив це.
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0
Gargantua
у меня жена рожала вместе с женой Ордеца в "Лелеке".
Немного пересекались. По отрывочному общению у меня сложилось впечатение, что он страшный подкаблучник.
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-1
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