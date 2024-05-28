В понедельник, 27 мая 2024 года, состоялся ответный матч за право выступать в Бундеслиге 2024/25 между дюссельдорфской «Фортуной» и «Бохумом».

«Фортуна» из Дюссельдорфа, третья команда Второй Бундеслиги, в первой игре отгрузила три мяча в ворота «Бохума», 16-й команды Бундеслиги (3:0), но проиграла ответный матч с таким же счетом, после чего уступила в серии пенальти.

После матча бывший игрок национальной сборной Украины Андрей Воронин поздравил предателя Украины Ивана Ордеца, выступающего за «Бохум»:

«Ты сделал это!» – написал экс-футболист «Ливерпуля» в Instagram-stories.

Напомним, после начала полномасштабного вторжения России в Украину Иван Ордец в течение нескольких месяцев продолжал жить в москве и играл в корпоративном матче местного «динамо».