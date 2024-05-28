«Ты сделал это!» Бывший игрок сборной поздравил предателя Украины
Андрей Воронин порадовался за Ивана Ордеца из «Бохума»
В понедельник, 27 мая 2024 года, состоялся ответный матч за право выступать в Бундеслиге 2024/25 между дюссельдорфской «Фортуной» и «Бохумом».
«Фортуна» из Дюссельдорфа, третья команда Второй Бундеслиги, в первой игре отгрузила три мяча в ворота «Бохума», 16-й команды Бундеслиги (3:0), но проиграла ответный матч с таким же счетом, после чего уступила в серии пенальти.
После матча бывший игрок национальной сборной Украины Андрей Воронин поздравил предателя Украины Ивана Ордеца, выступающего за «Бохум»:
«Ты сделал это!» – написал экс-футболист «Ливерпуля» в Instagram-stories.
Напомним, после начала полномасштабного вторжения России в Украину Иван Ордец в течение нескольких месяцев продолжал жить в москве и играл в корпоративном матче местного «динамо».
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