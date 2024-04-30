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  4. Кто победит в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов: Бавария или Реал?
Лига чемпионов
30 апреля 2024, 04:04 |
88
0

Кто победит в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов: Бавария или Реал?

Sport.ua вместе с GGBET анонсирует суперматч в главном еврокубковом турнире

30 апреля 2024, 04:04 |
88
0
Кто победит в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов: Бавария или Реал?
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

30 апреля на «Альянц-Арене» пройдет первый матч полуфинала Лиги чемпионов, в котором «Бавария» встретится с «Реал» (Мадрид). Поединок начнется в 22:00 по киевскому времени.

Ставки на матч Бавария – Реал Мадрид

Бавария

Команда будто получила с Кейном не только прекрасного нападающего с отменной статистикой, но и заразилась после такого трансфера от Тоттенхэма вирусом: главный фаворит немецкого футбола не выиграл пока ничего. Ладно, в Бундеслиге действительно невероятен Байер, но ведь рекордмейстеры идут на уровне Штутгарта. И еще в 2023-м году были разгромлены в Суперкубке РБ Лейпциг, и вылетели рано из кубка, проиграв скромнейшему Саарбрюккену. Остается только Лига чемпионов, где немцы не только выиграли группу, но и дважды побеждали своих соперников в плей-офф. Ключевым фактором было домашнее поле: в Мюнхене разгромили Лацио после минимального поражения в Риме, и забили единственный гол в противостоянии с Арсеналом после зрелищной ничьей в Лондоне.

Реал (Мадрид)

Клуб тоже может сосредоточиться весной именно на Лиге чемпионов. Только, в отличие от немцев, подопечные Карло Анчелотти все для себя решили в положительном ключе. Да, есть оговорка о довольно раннем вылете из Копы дель Рей, и это после завоевания титула в 2023-м году там. Но при этом взято Суперкубок, с победами в Саудовской Аравии, над Атлетико и Барселоной. И, главное, галактикос оторвались и от этой пары, и от всех остальных. Так что можно все внимание переключить на еще более амбициозное задание: снова выиграть титул. Как минимум, получилось выбить Манчестер Сити, того, кто победил испанцев в полуфинале прошлого цикла. Англичане и сейчас играли точно лучше, но в Мадриде хозяевам помогли рикошеты, и закончилось все 3:3. А в Англии снова, как и с РБ Лейпциг на выезде, блеснул Лунин, пропустив только однажды за 120 минут и выигравший серию пенальти.

Статистика личных встреч

Впервые клубы сыграли еще в 1976-м году. Потом они довольно часто пересекались, с переменным успехом. В 2018-м, сыграв крайний раз, испанцы победили в полуфинале 2:1 на выезде, после чего закончили 2:2 дома.

Прогноз

GGBEt считают фаворитом пары немцев. Но сливочные умеют выжимать результат, тут ставим на то, что гости не проиграют (коэффициент - 1,6).

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Бавария – Реал. Прогноз и анонс на матч полуфинала Лиги чемпионов
Источник: Испанский гранд интересуется топ-защитником сборной Украины
Бавария Реал Мадрид Бавария - Реал Лига чемпионов прогнозы прогнозы на футбол Андрей Лунин
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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