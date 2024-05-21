Евгений МОРОЗКО: «Почему именно на нашем матче не было VAR?»
Игрок ровенской команды прокомментировал ничью в 29 туре
Защитник ровенского «Верес» Евгений Морозко, забивший один из двух голов своей команды в матче против «Александрии» (2:2), подвел итоги этой игры.
«Нам нужна была победа. Второй пенальти нас явно подкосил. Сыграла хитрость Кирилла Ковальца. Мне казалось, что там нет одиннадцатиметрового. Вообще-то у нас вопрос, почему именно на нашем матче не было VAR.
Концовка в чемпионате будет очень интересной. Это круто, но у нас остался еще один финал. Потом, надеюсь, будет еще два», – сказал Морозко.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Украинский боксер стал абсолютным чемпионом мира в хевивейте
Фрэнк Уоррен не уверен, что оба боксера захотят выходить на второй бой