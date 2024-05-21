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  4. Евгений МОРОЗКО: «Почему именно на нашем матче не было VAR?»
Украина. Премьер лига
21 мая 2024, 05:14 |
826
0

Евгений МОРОЗКО: «Почему именно на нашем матче не было VAR?»

Игрок ровенской команды прокомментировал ничью в 29 туре

21 мая 2024, 05:14 |
826
0
Евгений МОРОЗКО: «Почему именно на нашем матче не было VAR?»
НК Верес. Евгений Морозко (справа)

Защитник ровенского «Верес» Евгений Морозко, забивший один из двух голов своей команды в матче против «Александрии» (2:2), подвел итоги этой игры.

«Нам нужна была победа. Второй пенальти нас явно подкосил. Сыграла хитрость Кирилла Ковальца. Мне казалось, что там нет одиннадцатиметрового. Вообще-то у нас вопрос, почему именно на нашем матче не было VAR.

Концовка в чемпионате будет очень интересной. Это круто, но у нас остался еще один финал. Потом, надеюсь, будет еще два», – сказал Морозко.

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чемпионат Украины по футболу Верес Ровно Александрия Украинская Премьер-лига Верес - Александрия Евгений Морозко
Сергей Рипьюк Источник: УПЛ-ТВ
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