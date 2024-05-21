Японский форвард Синдзи Окадзаки завершил карьеру и попрощался с болельщиками.

Окадзаки выступает за бельгийский «Сент-Трюйден», однако известен за свою роль в сенсационном триумфе «Лестера» в АПЛ в 2016 году.

В уик-энд прошел последний домашний матч Сент-Трюйдена в сезоне – против Левена (1:1). Когда японский форвард был заменен на 52-й минуте, игроки обеих команд выстроились в коридор уважения.

38-летний Окадзаки в 137 матчах (4 сезона) за Лестер забил 19 мячей. За сборную Японии провел 119 матчей и забив 50 мячей, он третий среди лучших бомбардиров в истории команды.

В своей карьере японец играл за клубы Симидзу, Штутгарт, Майнц, Лестер, Уэска, Картахена, Сент-Трюйден.

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ВИДЕО. Японский форвард, герой Лестера, трогательно попрощался с футболом