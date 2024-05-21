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Бельгия
21 мая 2024, 04:43 | Обновлено 21 мая 2024, 04:59
28
0

ВИДЕО. Японский форвард, герой Лестера, трогательно попрощался с футболом

Синдзи Окадзаки завершает карьеру, выступая за бельгийский «Сент-Трюйден»

21 мая 2024, 04:43 | Обновлено 21 мая 2024, 04:59
28
0
ВИДЕО. Японский форвард, герой Лестера, трогательно попрощался с футболом
Getty Images/Global Images Ukraine. Синдзи Окадзаки (справа)

Японский форвард Синдзи Окадзаки завершил карьеру и попрощался с болельщиками.

Окадзаки выступает за бельгийский «Сент-Трюйден», однако известен за свою роль в сенсационном триумфе «Лестера» в АПЛ в 2016 году.

В уик-энд прошел последний домашний матч Сент-Трюйдена в сезоне – против Левена (1:1). Когда японский форвард был заменен на 52-й минуте, игроки обеих команд выстроились в коридор уважения.

38-летний Окадзаки в 137 матчах (4 сезона) за Лестер забил 19 мячей. За сборную Японии провел 119 матчей и забив 50 мячей, он третий среди лучших бомбардиров в истории команды.

В своей карьере японец играл за клубы Симидзу, Штутгарт, Майнц, Лестер, Уэска, Картахена, Сент-Трюйден.

ВИДЕО. Японский форвард, герой Лестера, трогательно попрощался с футболом

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чемпионат Англии по футболу Синдзи Окадзаки завершение карьеры Английская Премьер-лига Лестер Сент-Трюйден Ауд-Хеверле Левен чемпионат Бельгии по футболу
Николай Степанюк
Николай Степанюк Sport.ua
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