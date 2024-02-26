Сенсационный чемпион АПЛ в составе Лестера объявил о завершении карьеры

Чемпион английской Премьер-лиги в составе «Лестера» Синдзи Окадзаки объявил о завершении карьеры по окончании сезона.

Японский нападающий сыграл главную роль в сенсационном триумфе «Лестера» в АПЛ в 2016 году. В 137 матчах за «лис» 37-летний Окадзаки забил 19 мячей. За сборную Японии провел 119 матчей, забив 50 мячей — он лучший бомбардир в истории «самураев».

Сейчас Окадзаки выступает за бельгийский «Сент-Трюйден», но проблемы с травмами вынудили его принять решение об уходе из спорта.

«Я решил завершить игровую карьеру в конце сезона. Я всегда отдавал все свои силы, но как спортсмен ты должен прислушиваться к тому, что говорит тебе твое тело. Сегодня я борюсь со своими физическими ограничениями. В оставшиеся недели я сделаю все, что смогу, чтобы привести себя в форму, чтобы сделать свой вклад в команду и попрощаться на поле.

Я хочу открыто рассказать о своем решении всем, кто всегда меня поддерживал. Именно поэтому я объявляю об этом сейчас. Конечно, я с радостью пролью больше света на этот вопрос в конце сезона. А до тех пор я на 100 процентов сосредоточусь на своем футболе», – написал футболист на своей странице в Instagram.