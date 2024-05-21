Владислав ВАКУЛА: «Мы вдохновляемся Байером»

Вингер закарпатского «Миная» Владсилав Вакула, который после игры с Колосом (3:2) был номинирован на звание лучшего игрока 29 тура, рассказал о камбэке с ковалевцами.

«Мы вдохновляемся «Байером». В домашних стенах нам почти всегда удавалось получить положительный результат. Я рад, что мы одержали победу. Игра была очень важна для нас. Мы будем играть до последнего с максимальной концентрацией.

Когда нам забивают, мы еще больше хотим победить. Как показывает практика, пропустив, мы играем лучше и забиваем больше.

Мы верили до конца, что сможем сравнять счет и выйти вперед. Зачем играть в футбол, если нет такой веры? Мы всегда верим. Как и в предыдущем туре, так и в этом. Я рад, что у меня такая команда.

Мы не смотрим на турнирную таблицу, мы смотрим только на свою игру», – сказал Вакула.