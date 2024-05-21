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  4. Владислав ВАКУЛА: «Мы вдохновляемся Байером»
Украина. Премьер лига
21 мая 2024, 04:45 |
34
0

Владислав ВАКУЛА: «Мы вдохновляемся Байером»

Вингер «Миная» рассказал о камбеке с «Колосом»

21 мая 2024, 04:45 |
34
0
Владислав ВАКУЛА: «Мы вдохновляемся Байером»
ФК Минай

Вингер закарпатского «Миная» Владсилав Вакула, который после игры с Колосом (3:2) был номинирован на звание лучшего игрока 29 тура, рассказал о камбэке с ковалевцами.

«Мы вдохновляемся «Байером». В домашних стенах нам почти всегда удавалось получить положительный результат. Я рад, что мы одержали победу. Игра была очень важна для нас. Мы будем играть до последнего с максимальной концентрацией.

Когда нам забивают, мы еще больше хотим победить. Как показывает практика, пропустив, мы играем лучше и забиваем больше.

Мы верили до конца, что сможем сравнять счет и выйти вперед. Зачем играть в футбол, если нет такой веры? Мы всегда верим. Как и в предыдущем туре, так и в этом. Я рад, что у меня такая команда.

Мы не смотрим на турнирную таблицу, мы смотрим только на свою игру», – сказал Вакула.

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Желько Любенович чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Минай Колос Ковалевка Минай - Колос Владислав Вакула Байер
Сергей Рипьюк Источник: УПЛ-ТВ
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