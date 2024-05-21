Анчелотти обратился к Лунину после поединка, в котором он пропустил 4 гола

19 мая состоялся матч 37-го тура Ла Лиги между командами «Вильярреал» и «Реал» Мадрид. Игра завершилась со счетом 4:4.

Украинский голкипер королевского клуба Андрей Лунин вышел на поле в стартовом составе, отыграл весь поединок и пропустил 4 мяча.

После поединка главный тренер «Реала» Карло Анчелотти обратился к украинскому вратарю и поддержал его.

«Сегодня ты сыграл не хуже, чем в последних матчах, эти четыре удара было сложно отбить», – сказал Анчелотти.

Ранее в Испании сообщили, что сезон для Андрея Лунина завершен, а в последнем матче Ла Лиги и в финале Лиги чемпионов сыграет Тибо Куртуа.