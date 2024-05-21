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  4. Анчелотти обратился к Лунину после поединка, в котором он пропустил 4 гола
Испания
21 мая 2024, 01:11 | Обновлено 21 мая 2024, 03:26
994
0

Анчелотти обратился к Лунину после поединка, в котором он пропустил 4 гола

Наставник «Реала» считает, что украинец не виноват в пропущенных голах

21 мая 2024, 01:11 | Обновлено 21 мая 2024, 03:26
994
0
Анчелотти обратился к Лунину после поединка, в котором он пропустил 4 гола
Getty Images/Global Images Ukraine. Карло Анчелотти и Андрей Лунин

19 мая состоялся матч 37-го тура Ла Лиги между командами «Вильярреал» и «Реал» Мадрид. Игра завершилась со счетом 4:4.

Украинский голкипер королевского клуба Андрей Лунин вышел на поле в стартовом составе, отыграл весь поединок и пропустил 4 мяча.

После поединка главный тренер «Реала» Карло Анчелотти обратился к украинскому вратарю и поддержал его.

«Сегодня ты сыграл не хуже, чем в последних матчах, эти четыре удара было сложно отбить», – сказал Анчелотти.

Ранее в Испании сообщили, что сезон для Андрея Лунина завершен, а в последнем матче Ла Лиги и в финале Лиги чемпионов сыграет Тибо Куртуа.

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Источник: Лунин закончил клубный сезон, два матча проведет Куртуа
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Вильярреал чемпионат Испании по футболу Реал Мадрид Ла Лига Андрей Лунин Вильярреал - Реал Карло Анчелотти
Дмитро Олійник Источник: DefensaCentral
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