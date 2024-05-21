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Украина. Премьер лига
21 мая 2024, 05:04 | Обновлено 21 мая 2024, 05:05
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Вадим МИЛЬКО: «Минай – веселая команда»

Полузащитник «Колоса» прокомментировал поражение от «Миная»

21 мая 2024, 05:04 | Обновлено 21 мая 2024, 05:05
150
0
Вадим МИЛЬКО: «Минай – веселая команда»
ФК Колос. Вадим Милько

Центральный полузащитник ковалевского «Колоса» Вадим Милько рассказал о своих впечатлениях от проигранной игры 29 тура против «Миная» (2:3).

«Поражение есть поражение. Однако нужно делать выводы и двигаться дальше. Никто не отдавал инициативу. Это заслуга «Миная», что мы сели чуть ниже.

Мы смотрели игры закарпатцев. Многие камбэки «Минай» сделал в этом чемпионате. Это очень веселая команда, играющая, скоростная. Мы готовились серьезно, но – поражение.

«Минай» победил, потому что им, вероятно, победа была необходима. Нам тоже, потому что мы в таком положении. Впрочем, «Минай» заслужил эту победу, с чем и поздравляю их», – сказал Милько.

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чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Минай Колос Ковалевка Минай - Колос Вадим Милько
Сергей Рипьюк Источник: УПЛ-ТВ
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