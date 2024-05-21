Вадим МИЛЬКО: «Минай – веселая команда»
Полузащитник «Колоса» прокомментировал поражение от «Миная»
Центральный полузащитник ковалевского «Колоса» Вадим Милько рассказал о своих впечатлениях от проигранной игры 29 тура против «Миная» (2:3).
«Поражение есть поражение. Однако нужно делать выводы и двигаться дальше. Никто не отдавал инициативу. Это заслуга «Миная», что мы сели чуть ниже.
Мы смотрели игры закарпатцев. Многие камбэки «Минай» сделал в этом чемпионате. Это очень веселая команда, играющая, скоростная. Мы готовились серьезно, но – поражение.
«Минай» победил, потому что им, вероятно, победа была необходима. Нам тоже, потому что мы в таком положении. Впрочем, «Минай» заслужил эту победу, с чем и поздравляю их», – сказал Милько.
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