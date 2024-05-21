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Украина. Премьер лига
21 мая 2024, 05:30 |
243
0

«Нам дали взбучку в перерыве». Игроки Александрии и Вереса – о 29 туре

Николай Михайленко, Виталий Дахновский и Никита Шевченко прокомментировали матч

21 мая 2024, 05:30 |
243
0
«Нам дали взбучку в перерыве». Игроки Александрии и Вереса – о 29 туре
НК Верес. Виталий Дахновский

Матч 29 тура УПЛ между «Вересом» и «Александрией» закончился боевой ничьей 2:2. Игроки «Александрии» Николай Михайленко и Никита Шевченко, а также полузащитник «Верес» Виталий Дахновский поделились впечатлениями от игры.

Николай Михайленко:

– Мы играли против очень хорошей боевой команды. У них дома безумная поддержка. Давление от болельщиков оказывает большое влияние на игру соперников «Вереса» и на их игру. Что касается моих пенальти, то можно считать, что я уже штатный пенальтист в команде. Надо брать ответственность, потому что, как показывает практика, пенальти тоже нужно забить. Хорошо, что я справился в обоих моментах. Хорошо, что команда позволила мне это сделать.

Виталий Дахновский:

– «Александрия» решила свои задачи, и нам нужна была победа, чтобы вылезть вверх и не вылететь напрямую. Остаться в переходных играх. Как видите, чемпионат у нас очень интересный. «Минай» вырвал победу у «Колоса» – 3:2, «Полесье» на последних минутах потеряло победу над «Металлистом 1925». В последнем туре теперь все решится. Наша игра против харьковчан будет очень интересной. И им, и нам нужна победа. Для болельщиков будет классный матч.

Никита Шевченко:

– «Верес очень хорошая команда. Я уверен, что им удастся остаться в УПЛ. Ровенская команда навязала нам свою игру. Мы где-то перепугались. В нашем исполнении была не самая лучшая игра. Не знаю, чем это объяснить. Все хотели выиграть. Нам дали маленькую взбучку в перерыве и во втором тайме мы проснулись.

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Сергей Рипьюк Источник: УПЛ-ТВ
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