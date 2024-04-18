Анчелотти отметился уникальным достижением в матчах с Гвардиолой в ЛЧ
Итальянский наставник стал первым тренером, выбивавшим команды Жузепа трижды из Лиги чемпионов
17 апреля состоялся ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов между командами «Манчестер Сити» и «Реал» Мадрид [первый поединок – 3:3]. Основное время игры завершилось со счетом 1:1, в овертайме коллективы не сумели отличиться, а в серии пенальти сильнее оказался королевский клуб – 4:3.
Наставник «Реала» Карло Анчелотти стал первым тренером, сумевшим трижды выбить команды Жузепа Гвардиолы из розыгрыша плей-офф Лиги чемпионов.
Ранее итальянский тренер победил вместе с «Реалом» в плей-офф ЛЧ «Манчестер Сити» в 2022 году. В 2014 году Анчелотти вместе с «королевским клубом» выбил «Баварию», которую в то время возглавлял Гвардиола. Отметим, что в обоих случаях «Реал» в итоге выиграл трофей.
Carlo Ancelotti is the first manager to knock Pep Guardiola out of the Champions League in three different campaigns:— Squawka (@Squawka) April 17, 2024
◎ 2014 Semi-final vs. Bayern
◎ 2022 Semi-final vs. Man City
◉ 2024 Quarter-final vs. Man City
The Don went on to win the previous two times. 🤨#UCL pic.twitter.com/jVaflwBpEN
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