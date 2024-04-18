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Лига чемпионов
18 апреля 2024, 12:15 | Обновлено 18 апреля 2024, 12:26
1291
0

Анчелотти отметился уникальным достижением в матчах с Гвардиолой в ЛЧ

Итальянский наставник стал первым тренером, выбивавшим команды Жузепа трижды из Лиги чемпионов

18 апреля 2024, 12:15 | Обновлено 18 апреля 2024, 12:26
1291
0
Анчелотти отметился уникальным достижением в матчах с Гвардиолой в ЛЧ
Getty Images/Global Images Ukraine. Карло Анчелотти и Жузеп Гвардиола

17 апреля состоялся ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов между командами «Манчестер Сити» и «Реал» Мадрид [первый поединок – 3:3]. Основное время игры завершилось со счетом 1:1, в овертайме коллективы не сумели отличиться, а в серии пенальти сильнее оказался королевский клуб – 4:3.

Наставник «Реала» Карло Анчелотти стал первым тренером, сумевшим трижды выбить команды Жузепа Гвардиолы из розыгрыша плей-офф Лиги чемпионов.

Ранее итальянский тренер победил вместе с «Реалом» в плей-офф ЛЧ «Манчестер Сити» в 2022 году. В 2014 году Анчелотти вместе с «королевским клубом» выбил «Баварию», которую в то время возглавлял Гвардиола. Отметим, что в обоих случаях «Реал» в итоге выиграл трофей.

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Дмитро Олійник Источник: Squawka
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