Матч-триллер на 6 голов. Рейнджерс и Селтик устроили перестрелку в дерби
Игра завершилась со счетом 3:3, лидером чемпионата Шотландии остались «львы»
7 апреля состоялся матч 32-го тура чемпионата Шотландии между командами «Рейнджерс» и «Селтик». Игра завершилась со счетом 3:3.
После первого тайма гости побеждали со счетом 2:0 благодаря голам Дайзена Маэда (1) и Матта О'райли (34, пен.).
На 55-й с пенальти Джеймс Таверньер сократил отставание хозяев, а на 57-й «Рейнджерс» и вовсе мог сравнять счет, но мяч Сирила Дессерса отменили из-за офсайда в атаке.
Абдалла Сима сумел сравнять счет на 86-й, но уже на 88-й Адама Айда снова вывел «львов» вперед. Тем не менее, на 90+7-й Рабби Матондо все-таки вырвал ничью для «синерубашечников» в дерби Old Firm.
Сейчас лидером чемпионата Шотландии является «Селтик», у которого 75 очков после 32 туров. «Рейнджерс» с 74 пунктами не отстает. Кроме того, у них на 1 сыгранный тур меньше, чем у «Селтика».
Чемпионат Шотландии. 32-й тур. 7 апреля
Рейнджерс – Селтик – 3:3
Голы: Таверньер, 55 (пен.), Сима, 86, Матондо, 90+3 – Маэда, 1, О'райли, 34, Айда, 88
Таблица чемпионата Шотландии
FULL-TIME: Rangers 3-3 Celtic— Rangers Football Club (@RangersFC) April 7, 2024
Three second-half goals from the Gers at Ibrox. pic.twitter.com/AG6M6L5E3f
A frantic Glasgow Derby ends in a draw at Ibrox.#RANCEL | #cinchPrem | #COYBIG🍀 pic.twitter.com/1HJ9B7HwJO— Celtic Football Club (@CelticFC) April 7, 2024
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