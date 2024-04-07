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07 апреля 2024, 19:16 | Обновлено 07 апреля 2024, 19:18
1198
0

Матч-триллер на 6 голов. Рейнджерс и Селтик устроили перестрелку в дерби

Игра завершилась со счетом 3:3, лидером чемпионата Шотландии остались «львы»

07 апреля 2024, 19:16 | Обновлено 07 апреля 2024, 19:18
1198
0
Матч-триллер на 6 голов. Рейнджерс и Селтик устроили перестрелку в дерби
Getty Images/Global Images Ukraine

7 апреля состоялся матч 32-го тура чемпионата Шотландии между командами «Рейнджерс» и «Селтик». Игра завершилась со счетом 3:3.

После первого тайма гости побеждали со счетом 2:0 благодаря голам Дайзена Маэда (1) и Матта О'райли (34, пен.).

На 55-й с пенальти Джеймс Таверньер сократил отставание хозяев, а на 57-й «Рейнджерс» и вовсе мог сравнять счет, но мяч Сирила Дессерса отменили из-за офсайда в атаке.

Абдалла Сима сумел сравнять счет на 86-й, но уже на 88-й Адама Айда снова вывел «львов» вперед. Тем не менее, на 90+7-й Рабби Матондо все-таки вырвал ничью для «синерубашечников» в дерби Old Firm.

Сейчас лидером чемпионата Шотландии является «Селтик», у которого 75 очков после 32 туров. «Рейнджерс» с 74 пунктами не отстает. Кроме того, у них на 1 сыгранный тур меньше, чем у «Селтика».

Чемпионат Шотландии. 32-й тур. 7 апреля

Рейнджерс – Селтик – 3:3

Голы: Таверньер, 55 (пен.), Сима, 86, Матондо, 90+3 – Маэда, 1, О'райли, 34, Айда, 88

Таблица чемпионата Шотландии

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Источник Sport.ua
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