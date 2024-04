30-летняя американка вышла во второй крупный финал подряд

Состоялся второй полуфинал на турнире WTA 500 в Чарльстоне.

Американка Даниэль Коллинс (№22 WTA) в борьбе за путевку в финал обыграла Марию Саккари из Греции (№7 WTA).

Чарльстон. Полуфинал

Даниэль Коллинс (США) – Мария Саккари (Греция) – 6:3, 6:3

Это был четвертый матч теннисисток, счет сравнялся.

В финале победительница встречи сразится против Дарьи Касаткиной (№11 WTA).

Отметим, что на прошлой неделе Коллинс выиграла крупнейший титул в карьере, став победительницей соревнований WTA 1000 в Майами.

12 match wins in a row 🤩



Danielle Collins will face Kasatkina in tomorrow’s final for a shot at the title!#CharlestonOpen pic.twitter.com/swt4xgtn5U