30-летняя американка вышла во второй крупный финал подряд
Даниэль Коллинс обыграла Марию Саккари в Чарльстоне
Состоялся второй полуфинал на турнире WTA 500 в Чарльстоне.
Американка Даниэль Коллинс (№22 WTA) в борьбе за путевку в финал обыграла Марию Саккари из Греции (№7 WTA).
Чарльстон. Полуфинал
Даниэль Коллинс (США) – Мария Саккари (Греция) – 6:3, 6:3
Это был четвертый матч теннисисток, счет сравнялся.
В финале победительница встречи сразится против Дарьи Касаткиной (№11 WTA).
Отметим, что на прошлой неделе Коллинс выиграла крупнейший титул в карьере, став победительницей соревнований WTA 1000 в Майами.
12 match wins in a row 🤩— Credit One Charleston Open (@CharlestonOpen) April 6, 2024
Danielle Collins will face Kasatkina in tomorrow’s final for a shot at the title!#CharlestonOpen pic.twitter.com/swt4xgtn5U
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