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  4. 30-летняя американка вышла во второй крупный финал подряд
WTA
07 апреля 2024, 00:45 | Обновлено 07 апреля 2024, 00:57
399
4

30-летняя американка вышла во второй крупный финал подряд

Даниэль Коллинс обыграла Марию Саккари в Чарльстоне

07 апреля 2024, 00:45 | Обновлено 07 апреля 2024, 00:57
399
4
30-летняя американка вышла во второй крупный финал подряд
Getty Images/Global Images Ukraine. Даниэль Коллинс

Состоялся второй полуфинал на турнире WTA 500 в Чарльстоне.

Американка Даниэль Коллинс (№22 WTA) в борьбе за путевку в финал обыграла Марию Саккари из Греции (№7 WTA).

Чарльстон. Полуфинал
Даниэль Коллинс (США) – Мария Саккари (Греция) – 6:3, 6:3

Это был четвертый матч теннисисток, счет сравнялся.

В финале победительница встречи сразится против Дарьи Касаткиной (№11 WTA).

Отметим, что на прошлой неделе Коллинс выиграла крупнейший титул в карьере, став победительницей соревнований WTA 1000 в Майами.

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WTA Чарльстон Мария Саккари Даниэль Коллинс
Источник Sport.ua
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Комментарии 4
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pol-55
Ну і фото, редактора на *мило*,вона виглядає краще плеяди молодих.ще й гра зараз супер.
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+4
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India Life
Обличчя людини, яка дуже полюбляе теннic
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+2
Login_loginchuck
Конечно круто ваще, Дениель лучшая уже, но чисто по наблюдению - она этот матч выинрала уже из последних сил, дерганье это постоянное (конечно с нервами саккари не сравнится). Вообщем, мое мнение, наверно не вытянет данька кацапкину, если только также своей спокойной умеренной игрой будет выводить из себя соперницу, но сил, повторюсь, на вид, уже нету. 12 побед подряд, шо робот (баер) блять)))
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-2
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