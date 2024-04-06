Стала известна первая финалистка грунтового турнира в Чарльстоне

Состоялся первый полуфинал на грунтовом турнире WTA 500 в Чарльстоне, в котором играли американка Джессика Пегула (№5 WTA) и «нейтральная» спортсменка Дарья Касаткина (№11 WTA).

Победа на тай-брейке финального сета досталась Касаткиной.

Чарльстон. Полуфинал

Джессика Пегула (США) – Дарья Касаткина – 4:6, 6:4, 6:7(5)

Это был третий матч между этими теннисистками, ранее американка не проигрывала.

Победительница встречи в финале сразится против Марии Саккари или Даниэль Коллинс.

Отметим, что Касаткина в третьем круге остановила украинскую теннисистку Ангелину Калинину.