Стала известна первая финалистка грунтового турнира в Чарльстоне
Обидчица Ангелины Калининой остановила пятую ракетку мира
Состоялся первый полуфинал на грунтовом турнире WTA 500 в Чарльстоне, в котором играли американка Джессика Пегула (№5 WTA) и «нейтральная» спортсменка Дарья Касаткина (№11 WTA).
Победа на тай-брейке финального сета досталась Касаткиной.
Чарльстон. Полуфинал
Джессика Пегула (США) – Дарья Касаткина – 4:6, 6:4, 6:7(5)
Это был третий матч между этими теннисистками, ранее американка не проигрывала.
Победительница встречи в финале сразится против Марии Саккари или Даниэль Коллинс.
Отметим, что Касаткина в третьем круге остановила украинскую теннисистку Ангелину Калинину.
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