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WTA
06 апреля 2024, 22:59 | Обновлено 06 апреля 2024, 23:00
453
1

Стала известна первая финалистка грунтового турнира в Чарльстоне

Обидчица Ангелины Калининой остановила пятую ракетку мира

06 апреля 2024, 22:59 | Обновлено 06 апреля 2024, 23:00
453
1
Стала известна первая финалистка грунтового турнира в Чарльстоне
Getty Images/Global Images Ukraine. Дарья Касаткина

Состоялся первый полуфинал на грунтовом турнире WTA 500 в Чарльстоне, в котором играли американка Джессика Пегула (№5 WTA) и «нейтральная» спортсменка Дарья Касаткина (№11 WTA).

Победа на тай-брейке финального сета досталась Касаткиной.

Чарльстон. Полуфинал
Джессика Пегула (США) – Дарья Касаткина – 4:6, 6:4, 6:7(5)

Это был третий матч между этими теннисистками, ранее американка не проигрывала.

Победительница встречи в финале сразится против Марии Саккари или Даниэль Коллинс.

Отметим, что Касаткина в третьем круге остановила украинскую теннисистку Ангелину Калинину.

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WTA Чарльстон Джессика Пегула Дарья Касаткина
Источник Sport.ua
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Ekvato
Єдина адекватна тенісистка з країни 404. Це тому, що там не живе. Бо там би їй жити не дали скрєпні саатєчєствінніки через те, що вона зробила камінг-аут і засуджує геноцид українців
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