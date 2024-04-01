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  4. Легендарный Ширер назвал фаворита на титул АПЛ. Выделил три команды
Англия
01 апреля 2024, 23:18 |
430
0

Легендарный Ширер назвал фаворита на титул АПЛ. Выделил три команды

Именитый британец считает фаворитом «Манчестер Сити»

01 апреля 2024, 23:18 |
430
0
Легендарный Ширер назвал фаворита на титул АПЛ. Выделил три команды
Getty Images/Global Images Ukraine. Алан Ширер

Лучший бомбардир в истории АПЛ Аллан Ширер высказался о борьбе за титул чемпиона Англии в этом сезоне.

«Сейчас лидирует «Ливерпуль», «Арсенал» сильно не отстает, но смотря на то, что до конца чемпионата девять туров, я считаю фаворитом «Манчестер Сити». Однако «горожане» находятся не в оптимальной форме, в которой мы привыкли их видеть.

Борьба будет между «Ман Сити», «Арсеналом» и «Ливерпулем», до конца чемпионата будет еще много изменений, я ожидаю, что они точно еще по одному разу проиграют», – рассказал Ширер.

«Ливерпуль» лидирует в турнирной таблице АПЛ с 67 очками, вторым идет «Арсенал» с 65 баллами, третьим – «Ман Сити», у которого 64 пункта.

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Алан Ширер Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу Арсенал Лондон Ливерпуль Манчестер Сити
Источник BBC
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