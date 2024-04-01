Легендарный Ширер назвал фаворита на титул АПЛ. Выделил три команды

Лучший бомбардир в истории АПЛ Аллан Ширер высказался о борьбе за титул чемпиона Англии в этом сезоне.

«Сейчас лидирует «Ливерпуль», «Арсенал» сильно не отстает, но смотря на то, что до конца чемпионата девять туров, я считаю фаворитом «Манчестер Сити». Однако «горожане» находятся не в оптимальной форме, в которой мы привыкли их видеть.

Борьба будет между «Ман Сити», «Арсеналом» и «Ливерпулем», до конца чемпионата будет еще много изменений, я ожидаю, что они точно еще по одному разу проиграют», – рассказал Ширер.

«Ливерпуль» лидирует в турнирной таблице АПЛ с 67 очками, вторым идет «Арсенал» с 65 баллами, третьим – «Ман Сити», у которого 64 пункта.